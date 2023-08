Starkregen: vollgelaufene Keller in Evessen

Es waren relativ kurze, aber starke Regenfälle. Und die Menge reichte am Samstagabend, um Keller volllaufen zu lassen. So berichtet Kreisbrandmeister Florian Graf, dass Keller in der Dorfstraße in Evessen, also in der Nähe der Bäckerei, vollliefen. „Das war ein Spektakel“, teilt auch ein Anwohner mit, der das Seifenkistenrennen in Abbenrode am Tag darauf besuchte. „In Dettum waren Wasser und Schlamm außerorts bei der Bauschuttdeponie auf der Straße“, berichtet Graf weiter.

Im nahegelegenen Erkerode lief ebenfalls Schlamm die abschüssigen Straßen herunter. Im Stadtgebiet hingegen blieb es ruhig. Sprecher Jannik Jäger teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Es kam zu keinen wetterbedingten Einsätzen.“

