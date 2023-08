Jan Schröder auf Fahrrad-Sommertour durch Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Der Landtagsabgeordnete möchte an diesem Freitag auf seiner Runde durch Wolfenbüttel mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Hier kann man ihn treffen.

Nicht zum ersten Mal ist der SPD-Landtagsabgeordnete Jan Schröder in diesem Jahr mit dem Fahrrad auf Sommertour.

Der zweite Teil der diesjährigen Sommertour des SPD-Landtagsabgeordneten Jan Schröder steht ganz im Fokus der Stadt Wolfenbüttel. An verschiedenen Stationen in der Stadt soll die Sommertour für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bieten, ihre Anliegen, Fragen und Ideen direkt mit dem Abgeordneten zu besprechen. Darüber berichtet der Politiker in einer Pressemitteilung.

Auch bei diesem Mal setzt Schröder auf das Fahrrad als Verkehrsmittel: „Die Entscheidung, meine Sommertour mit dem Fahrrad zu machen, ist eine bewusste Maßnahme, um unsere Umwelt zu schonen und die Bedeutung nachhaltiger Mobilität zu betonen. Ich freue mich darauf, die Menschen in unserer Region zu treffen, ihre Anliegen zu hören und Ideen für eine grüne Zukunft zu diskutieren.“

Die Fahrradtour führt am heutigen Freitag durch Wolfenbüttel. An folgenden Stationen macht Schröder halt und lädt zum Gespräch ein: von 16.15 bis 16.45 Uhr bei Richters Altstadt-Bäckerei (Lindener Straße 34), von 17 bis 17.30 Uhr bei der Bäckerei Reuss (Ernst-Moritz-Arndt-Straße 145), von 17.45 bis 18.15 Uhr bei „Theo“ (Krambuden 6) und von 18.45 bis 20 Uhr gemeinsam mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Dunja Kreiser bei Pöligs Gemüsescheune.

red

