Filmpalast Wolfenbüttel zeigt Literaturverfilmung mit Bücher Behr

Gute Nachricht für Kinogänger: Die Reihe mit Literaturverfilmungen von Bücher Behr geht weiter. Seit über zwanzig Jahren gibt es das Veranstaltungsformat bereits. Bücher Behr und das CineStar spielten jeden Monat einen Film auf Vorlage eines Buches, und zogen damit hunderte Kinogänger aus Wolfenbüttel und dem Umland an. Nach der Schließung des Kinos in der Bahnhofstraße drohte dieser Veranstaltungsreihe das Aus. Mit dem Filmpalast gibt es nun ein weiteres Kino in der Stadt. Bücher Behr und die Betreiber des Filmpalastes haben sich darauf geeinigt, die Veranstaltungen weiter laufen zu lassen, als Kooperation der beiden Wolfenbütteler Unternehmen.

Ab September wird an jedem ersten Montag des Monats ein Film gezeigt, dem eine Buchvorlage zugrunde liegt, jeweils um 17 und um 20 Uhr in zwei Sälen des Filmpalastes. Der Preis für das Kinoticket ist mit 8,50 Euro gleich geblieben. Auftakt zur neuen Staffel wird „Der Distelfink“ nach dem Buch der Autorin Donna Tartt am Montag, 4. September, sein. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 7. August, ausschließlich bei Bücher Behr am Kornmarkt.

red

