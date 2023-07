Genuss auf dem Schlossplatz Edle Tropfen und buntes Programm beim Weinfest in Wolfenbüttel

Das Wolfenbütteler Weinfest lädt seine Gäste vom 24. bis 27. August zu sommerlichen Urlaubsmomenten zwischen köstlichen Weinen und genussvollen Erlebnissen ein. Der Schlossplatz wandelt sich in einen Ort des entspannten Beisammenseins, genießerischen Verkostens und musikalischen Geschehens. Dies kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an und verrät, welche Winzer und Weinhändler aus ganz Deutschland Rot- und Weißwein, Rosé und Sekt ausschenken werden.

Aus Rheinland-Pfalz bereichern das Familienweingut Jürgen Emrich, der Winzerverein Deidesheim sowie das vom Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt bekannte Weingut Glock die Veranstaltung. Sauerweins Weingut bringt edle Tropfen aus eigener Herstellung von der südlichen Mosel mit, Weingut Martin reist aus dem Herzen Rheinhessens an und die Stein-Manufaktur schenkt Weine und Liköre von der Mittelmosel aus. Zudem sind die Sortimente der Weingüter Pfleger-Karr, Schmitt-Peitz, Nahe-Weine und Dornbach vertreten.

Spirituosen aus der Region und köstlicher Flammkuchen

Doch nicht nur den namensgebenden Rebensaft werde es auf dem Weinfest geben, betont die Stadt. Unterstützt würden die zahlreichen Weinstände von einem vielfältigen Angebot an Bier, Aperitif-Kreationen und Softdrinks. Black Palm aus Wasbüttel und die Scheunenbrand-Distillery aus Denkte bieten Kostproben ihrer handgefertigten Spirituosen an und mixen leckere Sommer-Cocktails aus eigenem Rum, Gin und Likören.

Für das kulinarische Wohl sollen liebevoll dekorierte Stände mit holländischen Poffertjes, französischen Crêpes, Elsässer Flammkuchen, einer großen Auswahl an italienischen Käsesorten und vielen weiteren Köstlichkeiten sorgen.

Ganz wie im Urlaub könne zwischen sommerlicher Dekoration ein Glas Wein genossen und ausgelassen geschlemmt werden, verspricht die Stadt in ihrer Mitteilung.

Von Soul über Irish Folk bis House

Ein abwechslungsreiches Programm auf und abseits der Bühne soll die gesellige Atmosphäre untermalen. So tanzt Silea bei ihrer Flaschenbalance à la Française über Weinflaschen, Art Tremondos süße Erdbeerkoboldin bringt nicht nur den drolligen Brombeergnom zum Kichern und die Comedy-Kellner von Cirque Artikuss umgarnen ihr Publikum mit artistischen Einlagen, Table-Magic und feinem Humor.

Das musikalische Bühnenprogramm eröffnet das Duo Maldani mit einer Mischung aus Sommergefühlen und Lagerfeuer-Romantik. Café Du Soul interpretiert Soul und Latin-Musik neu, Crepes Sucette entführt zu ihrem einzigartigen Musikstil zwischen Irish-Folk, Klezmer und Klassik und acoustic4 begeistert mit feinsten Pop-Covern. Taste of Honey beschwingt am Sonntagnachmittag zum Abschluss mit Lounge- und Jazzmusik. An den Abenden heizen die international bekannten DJs Aiello, Aleksey und DJane Sabien den Schlossplatz mit Hip-Hop, House und Dance-Music ein und sorgen für Partystimmung, schreibt die Stadt abschließend.

