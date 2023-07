Circus Ricardo zu Gast in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Auf der Wiese am Exer gastiert ab Donnerstag der Circus, der Artistik, Akrobatik, Comedy und bezahlbare Eintrittspreise verspricht.

„Manege frei“ heißt es von Donnerstag, 27. Juli, bis Montag, 31. Juli, auf der Wiese am Exer in Wolfenbüttel. Dann nämlich gastiert dort der Circus Ricardo. Jeden Tag außer Sonntag beginnen die Vorstellungen um 16 Uhr, am Sonntag geht es im gut temperierten Zelt schon um 14 Uhr los.

Dargeboten werden der Ankündigung zufolge „erstklassige Artistik, waghalsige Luftakrobatik und mitreißende Comedy, kurzum ein Programm, das alle Generationen begeistern wird. Fantasievolle Kostüme, modernes Lichtdesign und mitreißende Musik sorgen für eine einmalige Atmosphäre.“

Des Weiteren verspricht der Circus Ricardo „Preise, die sich jede Familie leisten“ könne sowie in der Pause kostenlosen Hüpfburgenspaß.

