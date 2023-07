Sommerfest lockte viele Besucher ins Freibad am Elm

Hemkenrode. Ein buntes Programm unterhielt die Besucher des Freibads in Hemkenrode bis in die Nacht. Bei dem Sommerfest gab es gleich drei Jubiläen zu feiern.

Die Cheer Company aus Weddel trat beim Sommerfest im Freibad am Elm in Hemkenrode auf.

Im Freibad am Elm in Hemkenrode galt es jüngst gleich mehrere Jubiläen zu feiern, berichtet Destedts Ortsbürgermeister Diethelm Krause-Hotopp in einer Pressemitteilung. Sowohl das Freibad als auch die DLRG-Ortsgruppe Hemkenrode werden in diesem Jahr 60 Jahre alt und der Freundeskreis Freibad am Elm besteht immerhin auch schon seit 10 Jahren. Gemeinsam luden deshalb Freibad, DLRG und Freundeskreis zum Sommerfest und zum Nachtschwimmen ein. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte, konnten sich Attraktionen wie die Hüpfburg oder auch der Wasserparcours über großen Zulauf vor allem der jüngeren Gäste freuen. Großen Andrang gab es der Schilderung zufolge ebenfalls, wie schon in den Vorjahren, beim Schnuppertauchen.

Cheer Company und Bücherbus zu Gast

Heftigen Applaus erntete laut Mitteilung die Cheer Company aus Weddel, die mit einer akrobatischen Vorführung für Begeisterung sorgte. Musik spielte – neben Tanz – auch bei den Dance Kids aus Destedt eine wesentliche Rolle. Mit ihrem Programm sorgten sie für Beifall und gute Laune beim Publikum. Auch der Bücherbus, der traditionell zum Sommerfest aus Wolfenbüttel anreist, konnte mit seinem Bücher- und Filmangebot bei den Gästen punkten.

Nachtschwimmen mit DJ-Set

Nach einer kurzen „Umbaupause“ ging es am Abend mit dem Nachtschwimmen weiter, das musikalisch untermalt wurde von den DJs von TonTutNot, die den Nerv und den Musikgeschmack der Gäste laut Mitteilung perfekt trafen. Trotz einiger Regenschauer hatten alle einen anregenden Abend mit Vergnügen im Wasser, Musik, Cocktails und leckerem Essen.

Für den kommenden Sommer sei wieder ein Sommerfest geplant, heißt es abschließend. Das Nachtschwimmen werde allerdings vermutlich erst 2025 wieder angeboten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de