Niedersächsische Frauenmusiktage zu Gast in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Die Teilnehmerinnen verfeinern ab 2. August in der Landesmusikakademie in diversen Bands ihr Können an den Instrumenten – bis zum Abschlusskonzert.

Ob Neuinterpretationen von Rocksongs, virale Hits von TikTok oder eingängiger Jazz – die Niedersächsischen Frauenmusiktage bieten vielfältige Bandworkshops für Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Vom 2. bis 6. August können Frauen in der Landesmusikakademie Wolfenbüttel gemeinsam musizieren, Neues lernen, sich austauschen und beim Abschlusskonzert auch gleich noch Bühnenerfahrung sammeln, schreibt die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Rock in Niedersachsen e.V. als Veranstalter der Frauenmusiktage.

Von Gitarre bis Geige und Schlagzeug bis Saxophon sind alle Instrumente sowie Sängerinnen willkommen. Und das Angebot wird offenbar gut angenommen, auf ihrer Internetseite frauenmusiktage.de schreiben die Organisatoren: „Wir sind ausgebucht!“

Bands für verschiedene Vorlieben

Vera Lüdeck, Geschäftsführerin der LAG Rock in Niedersachsen e.V., erklärt, was es mit den Frauenmusiktagen auf sich hat: „Die Frauenmusiktage sind eine besondere Möglichkeit, sich frei in einer wohlwollenden Atmosphäre entfalten und auszuprobieren zu können. Egal ob Dozentin oder Teilnehmerin: Alle Beteiligten lieben Musik und wollen vier Tage lang Spaß haben. Ich freue mich sehr, dass wir nun zum 29. Mal diese einzigartige Veranstaltung durchführen können.“

Am 5. August wird die „Female Drum Parade“ durch die Stadt ziehen. Foto: Ina Niemerg

Was genau bei den Frauenmusiktagen passiert, beschreibt die LAG Rock in ihrer Mitteilung: Je nach Kenntnisstand und musikalischen Vorlieben können sich die Teilnehmerinnen für unterschiedliche Bands entscheiden. Anfängerinnen an ihrem Instrument oder im Gesang widmen sich in der Band „Let’s go viral“ Songs, die über TikTok viral gegangen sind. Im Kurs „Handpan leicht gemacht“ üben Teilnehmerinnen Spieltechniken, Rhythmen, Melodien und Akkorde mit diesem besonderen Klanginstrument. Fortgeschrittene verleihen Songs aus unterschiedlichen Jahrzehnten einen neuen Sound in der „Alt zu Neu Rotationsband“, lernen groovigen Jazz in der „Blues Sisters Band“ kennen oder spielen die schönsten deutschen Liebeslieder von Rio Reiser bis Jeremias.

Sessions und Abschlusskonzert

Erfahrene Musikerinnen können auf eine musikalische Reise durch die 70er-Jahre gehen, auf der ständig die Instrumente getauscht werden, oder bei „Ska ‘n‘ Skurril“ ihre Offbeat-Erfahrungen erweitern. Der Workshop „Technik ganz einfach – PA für Anfängerinnen“ vermittelt praxisnah die Grundlagen der Live-Beschallung. Teilnehmerinnen können ihre neuen Kenntnisse und Fähigkeiten direkt bei den abendlichen Sessions und beim Abschlusskonzert anwenden.

Auch an Blasinstrumenten wird fleißig geprobt werden – zum Beispiel bei „Ska ‘n‘ Skurril“. Foto: Ina Niemerg

Am Samstag, 5. August, wird Wolfenbüttel den Rhythmus der Frauenmusiktage spüren, wenn von 11 bis 12 Uhr die traditionelle „Female Drum Parade“ der Teilnehmerinnen durch die Straßen zieht.

Die 29. Niedersächsischen Frauenmusiktage werden vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Kooperationspartner ist die Landesmusikakademie Niedersachsen.

red

