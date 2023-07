Wolfenbütteler Stadtteiltreff „Die Ulme“ feierte 10. Geburtstag

Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen kamen Anfang Juli auf der Wiese am Ulmenweg zusammen, um das zehnjährige Jubiläum des Stadtteiltreffs „Die Ulme“ zu feiern. Darüber informiert der Landkreis Wolfenbüttel in einer Mitteilung.

Markus Hering, Geschäftsführer der Wobau, freute sich über den Erfolg des einstigen Wobau-Projekts und versprach auch in Zukunft weitere Unterstützung. Besonderen Dank sprach er der Mitteilung zufolge den Leiterinnen des Stadtteiltreffs, Sozialpädagogin Susanne Pensler vom Landkreis und Barbara Gabriel von der Wobau, aus. Diesem Dank schloss sich Bernd Retzki, Sozialdezernent des Landkreises, an. Den Gruß der Stadt überbrachte die stellvertretende Bürgermeisterin Elke Wesche-Möller, die mit ihren Vorrednern eine Ulme auf der Wiese vor dem Stadtteiltreff pflanzte. Nach fünf Jahren gebe nun es wieder eine echte Ulme im Ulmenweg, schreibt der Landkreis.

Am Nachmittag wurden kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern kreative Aktionen geboten. Foto: Landkreis Wolfenbüttel

Internationale Klänge und Tänze

Anschließend führte Kai Balzer, Mitglied der Musicalgruppe St. Thomas, durch das Bühnenprogramm: die Zirkus-AG der Geitelschule, die Internationale Folkloretanzgruppe unter der Leitung von Frau Vogt, die Musicalgruppe St. Thomas, sowie der Kinderchor St. Thomas unter der Leitung von Florian Haase und Birgit Dlugosch unterhielten das Publikum und luden zum Mittanzen und -singen ein. „Hier im Stadtteil arbeiten alle Akteurinnen und Akteure sehr gut zusammen, so war es dann auch für die Gruppen selbstverständlich, sich hier einzubringen“, lobte Susanne Pensler die rege Teilnahme.

Die Internationale Frauengruppe um Angelika Lorenz führte die Besucher mit Speisen und Tänzen in ihre Heimatländer. Die Trommelgruppe der Ulme, die seit einigen Monaten in den Räumen des Stadtteiltreffs übt, zeigte ihr Können. Doubassin Sanogo, ein Musiker aus Burkina Faso, begeisterte mit rhythmischen Klängen auf westafrikanischen Musikinstrumenten.

Doubassin Sanogo, ein Musiker aus Burkina Faso, unterhielt das Publikum mit rhythmischen Klängen westafrikanischer Instrumente. Foto: Landkreis Wolfenbüttel

Eigentlich drei Geburtstage

Am Nachmittag hatten die Kinder an den Spielständen und Hüpfburgen viel Spaß. Beim Jugendhilfe Wolfenbüttel e.V., dem Stadtteilnetzwerk Gartenhöhe und der Freiwilligenagentur wurden Steine bemalt, Glitzer-Tattoos aufgetragen und Buttons gebastelt. Beim Streichelzoo konnten neben Kaninchen, Meerschweinchen, Hühnern und Ziegen auch Esel, Alpakas und Hängebauchschweine gestreichelt und gefüttert werden. „Ich habe noch nie ein Alpaka gestreichelt“, schwärmte eine Dame. Ein weiterer Höhepunkt am Nachmittag war Navka, eine in ihrer Heimat Ukraine bekannte Popsängerin.

Eine Ulme für den Stadtteiltreff: Elke Wesche-Möller (stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wolfenbüttel, v.l.), Susanne Pensler (Leitung Stadtteiltreff, Landkreis Wolfenbüttel) und Bernd Retzki (Sozialdezernent Landkreis Wolfenbüttel) pflanzten eine Ulme auf der Wiese am Stadtteiltreff „Die Ulme“. Foto: Landkreis Wolfenbüttel

„Eigentlich feiern wir heute drei Geburtstage“, sagte Barbara Gabriel laut Mitteilung. „Seit fünfzehn Jahren gibt es bereits den Senioren-Treffpunkt am Ulmenweg, seinerzeit von der Wobau initiiert, seit zehn Jahren ist der Landkreis und damit Susanne Pensler mit der Kinder- und Familienarbeit nun hier mit im Haus, und seinen ersten Geburtstag feiert heute das ,Add.Lantis’ der Stadtjugendpflege mit Mirko Paulmann und Hanna Zschömitzsch. Alle gemeinsam sind wir ,Die Ulme’ – nicht mehr wegzudenken aus Wolfenbüttel.“

red

