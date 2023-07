Zwei Filmpreise für Destedter Grundschule

Die Jury der Braunschweiger Filmklappe 2023 ehrte gleich zwei Filme der Destedter Grundschule. Darüber informiert der scheidende Schulleiter Ulli Kleinfeldt. Der Film „Ida“ über eine gleichnamige Riesin wurde mit dem 2. Preis bedacht, weil die Schülerinnen und Schüler laut Jury-Urteil damit bewiesen, „dass Inklusion in allen Formen und Varianten gelebt werden kann“. Idee, Umsetzung und Schauspielerinnen und Schauspieler seien als besonders preiswürdig hervorgehoben worden, berichtet Film-AG-Leiter Kleinfeldt.

Großes Lob für Kinderfilm „Wisuwil“

Den großen Sonderpreis „Kindergeschichte“ bekam der Film „Wisuwil“, mit dem das Filmteam auf kindgerechte Art erforschte, „wie es ist, wenn unsere Kuscheltiere in unserem Schlaf zum Leben erwachen und uns beschützen und für die Zukunft stärken bzw. uns sagen, was aus uns wird“, so die Jury. Der Aufbau des Films sei „logisch gestaltet und nachvollziehbar. Die Musik als Leitmotiv für die Verschmelzung von Traum und Realwelt ist besonders gelungen und passend gewählt. Viele Schnitte und verschiedene Szenen verleihen dem Film eine gesunde Dynamik und geben den Mitwirkenden die Möglichkeit, sich vor der Kamera zu präsentieren. Das Einsetzen eines Greenscreens ist gelungen und unterstützt die Idee von verschiedenen Ebenen im Film. Auch die Animationen wurden stimmig eingesetzt. Man kann die Freude der Schülerinnen und Schüler beim Schauspielern regelrecht sehen und spüren“, schreibt die Jury in ihrer Begründung.

Film-AG in Destedt vor dem Aus?

„Es ist unglaublich: In acht Jahren sind unsere Filme mit insgesamt 13 Filmpreisen ausgezeichnet worden“, freut sich Kleinfeldt. Der Schulleiter, der gerade in den Ruhestand gegangen ist, fügt aber hinzu: „Schade, dass das neue Computersystem, mit dem der Schulträger unsere Schule ausgestattet hat, etliche Einschränkungen für den Schulbetrieb und die Lehrkräfte mit sich bringt. Leider ist damit auch kein Filmschnitt mehr möglich.“

Beide Filme sind auf der Homepage der Schule zu sehen unter: www.gs-destedt.de/presse/film-ag

red

