Im Wolfenbütteler Stadtteil Fümmelse tut sich was

Wolfenbüttel. Im Stadtteil im Westen Wolfenbüttels passiert eine ganze Menge. Hier lesen Sie, was schon erledigt und was noch in der Umsetzung ist.

Gute Nachrichten aus Fümmelse erreichen unsere Zeitung durch Ortsbürgermeister Marc Angerstein. „Nachdem wir nun schon einige Monate funktionierendes W-Lan im Dorfgemeinschaftshaus ,Alte Schule’ haben, freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Modernisierung des Ortsteils langsam aber stetig voran schreitet“, schreibt Angerstein.

Sanierung der Flutlichtanlage ist genehmigt

Die von ihm angestrebte Transponder-Schließanlage für das Dorfgemeinschaftshaus sei inzwischen von der Stadt installiert worden, fährt Angerstein fort. Vereine und Verbände des Ortes müssten nun nicht mehr Schlüsselübergaben mit ihm vereinbaren, sondern behielten ihren elektronischen Schlüssel dauerhaft. „Damit reduzieren wir Fehlerquellen nahezu auf null“, schreibt Angerstein.

Auch die Baugenehmigung für die Sanierung der Flutlichtanlage am Sportplatz Fümmelse sei erteilt worden. „Ich freue mich für den Sportverein Fümmelse, dass dies nach vielen Jahren realisiert wird, war es doch eines meiner zentralen Wahlkampfversprechen“, so der Ortsbürgermeister. Die Stadt Wolfenbüttel investiere hier nun 150.000 Euro und erneuere nicht nur die Flutlichtmasten, sondern rüste auch auf ökologisch und ökonomisch sinnvolle LED-Technik um.

Weitere Modernisierungsmaßnahmen

Auch der Hochwasserschutz am südlichen Ortsrand werde weiter optimiert. Angerstein stehe mit dem Tiefbauamt im Austausch über die notwendigen Maßnahmen, zu denen auch eine Erhöhung des Walls gehöre. Die Arbeitsgruppe „Grillplatz“ werde in der nächsten Ortsratssitzung Anfang September die Baumaßnahmen für einen öffentlichen Grillplatz anschieben. Die infrastrukturellen Sanierungen in der Turnhalle, der im Herbst beginnende Ausbau des Verbindungsweges zwischen „Am Graad“ und „Thieder Weg“ und die abgeschlossene Erneuerung des Spielplatzes am Bäckerplatz seien weitere nennenswerte Modernisierungsmaßnahmen, schreibt Angerstein.

