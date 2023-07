Stehender Applaus beim Jubiläum des MGV Dorstadt

Dorstadt. In Dorstadt feierte der Männergesangsverein sein 150-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung ins Dorfgemeinschaftshaus.

Der Männergesangverein (MGV) Dorstadt von 1873 feierte sein 150-jähriges Bestehen – und neben den eingeladenen Chören, die alle in Bestbesetzung erschienen waren, und den Dorstädter Gästen gab es letztlich keinen freien Platz mehr im Dorfgemeinschaftshaus. Dies berichtet der MGV in einer Pressemitteilung von seiner Jubiläumsfeier.

Giorgio Claretti begleitet an den Tasten

Dem ersten Vorsitzenden Uwe Nanko sei es eine große Freunde gewesen, nicht nur so viele befreundete Chöre begrüßen zu können, sondern auch diverse Ehrengäste aus Politik und Verwaltung und so viele Dorstädter Bürger (und darüber hinaus) willkommen zu heißen. Besonders habe er sich gefreut, dass der Musiker Giorgio Claretti dabei war, der den MGV teilweise live begleitete und nach dem Konzert auf dem DGH-Vorplatz musikalische Unterhaltung bot.

Wie der MGV weiter schildert, unternahm Nanko einen Ausflug in die Geschichte des Vereins und erzählte, wie dieser vor Jahrzehnten aus dem Zusammenschluss der katholischen und evangelischen Chöre entstanden war. Nach kurzer Laudatio und Grußwort ging es dann recht schnell mit dem Konzert weiter, in dessen Pausen einige Ehrungen vorgenommen wurden.

Wer mitmachen will, kann einfach vorbeikommen

Musikalisch führte das Programm von dem Sixties-Popsong „A Groovy Kind of Love“ über Belafontes „Banana Boat“ bis hin zu Schlagern wie „Über sieben Brücken“ und „Ich war noch niemals in New York“. Auch wenn es aus zeitlichen Gründen keine Zugabe gab, war der Chor von dem stehenden Applaus sichtlich bewegt und angetan, schreibt der MGV.

Wer Interesse hat, beim MGV Dorstadt mitzumachen, der ist ab dem 11. August herzlich bei der wöchentlichen Chorprobe willkommen. Man trifft sich immer am Freitag ab 20 Uhr im DGH Dorstadt in der Schulstraße 11.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de