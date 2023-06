Cremlingens Grüne zu Besuch bei der Firma Öcocolor

Von einem Besuch bei der Firma Öcocolor berichtet die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen in einer Pressemitteilung. Vier Fraktionsmitglieder des Cremlinger Gemeinderats sahen sich das Unternehmen auf dem beschaulichen Gelände – mit einem schön angelegten Garten – in der Hemkenroder Straße in Destedt einmal genauer an.

In den Büroräumen von Öcocolor geht es um die Planung und das Aufbringen von Spielplatz-, Wege-, Bolzplatz- und Reitplatzbelägen aus 100 Prozent natürlichem Material, berichten die Grünen-Politiker, die mehr über die Produktpalette und die angewandten Qualitätsstandards des Unternehmens erfahren wollten. Ein Pionier und Vorreiter sei Öcocolor auf dem Gebiet gewesen, Holz als Fallschutz einzusetzen, etwa auf Spielplätzen.

Auch im Ausland sind die Beläge gefragt

Für das Spielplatzmaterial verwende die Firma ausschließlich langlebige, recycelte Gebrauchthölzer und verarbeite kein schneller verrottendes Frischholz, wie es andere Anbieter praktizierten. Seit über 20 Jahren setze man bei Öcocolor der Pressemitteilung zufolge bereits auf Recycling-Produkte und Nachhaltigkeit. Das Kundenklientel der Firma seien nicht in erster Linie Privatkunden, sondern vor allem Kommunen, Kirchen, Freizeitparks und Sportvereine.

Dreizehn Handelsvertretungen seien für Öcocolor unterwegs, um die Produkte bei den verschiedenen Spielplatzbetreibern in Deutschland und im benachbarten Ausland zu bewerben. Hinzu komme die Teilnahme an Fachmessen und Symposien.

Holzbelag sorgt für mehr Sicherheit

Die von Öcocolor hergestellten Beläge werden naturbelassen oder auf Wunsch in verschiedenen Farbvarianten ausgeliefert, schreiben die Grünen weiter. Dadurch werde eine farbenfrohe Landschaftsgestaltung, zum Beispiel auf Themenspielplätzen, ermöglicht.

Das Produkt sei Tüv-geprüft und zertifiziert für Fallhöhen bis zu 3 Metern. Glasscherben oder andere spitze Gegenstände würden nicht wie bei Sand- und Kiesböden „versickern“, stattdessen würden diese problematischen Gegenstände gut sichtbar auf dem Belag liegenbleiben, was eine einfache Entsorgung ermögliche. Zudem sei der Holzboden gut mit Rollstühlen befahrbar.

Gestiegene Holzpreise und bürokratische Hürden

Im Gespräch mit Geschäftsführerin Katrin Pogan kamen auch Themen zur Sprache, die der Firma momentan zu schaffen machen: zum einen die immens gestiegenen Einkaufspreise für das benötigte Holz, zum anderen die zunehmende zeitliche Belastung durch einen hohen Anteil an bürokratischen Hindernissen, die einem eher kleinen Unternehmen sehr viel Geduld abverlangen.

Die Fraktionsmitglieder der Grünen kamen laut Mitteilung zu der Überzeugung, dass Öcocolor vorbildlich in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ökologie unterwegs sei. Einen besonderen Dank sprach Destedts Ortsbürgermeister Diethelm Krause-Hotopp der Firma für die unentgeltliche Bodengestaltung des Destedter Spielplatzes aus.

