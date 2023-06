Sickte. CDU und FDP hatten im Gemeinderat einen Antrag für die Kreuzung Schöninger Straße/Bahnhofstraße eingebracht. Nun tut sich was bei der Landesbehörde.

Matthias Otte (links) und Max Weitemeier von der FDP in Sickte setzen sich schon länger für die Kreuzungsampel ein.

Sicherheit im Straßenverkehr Land Niedersachsen stellt neue Ampel in Sickte in Aussicht

Kommt in Sickte eine Kreuzungsampel, um die Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Schöninger Straße/Bahnhofstraße aufHöhe der Bäckerei Sander zu verbessern? Die FDP setze sich dafür seit längerem ein, schreibt FDP-Kommunalpolitiker Max Weitemeier in einer Pressemitteilung. Und nun gebe es auch erste positive Signale.

„Ich freue mich, dass unsere Initiative so gut aufgenommen wird und die Landesbehörde für Straßenbau die Errichtung einer Ampelanlage im Rahmen der Straßensanierung in Aussicht stellt“, erklärt Weitemeier und fügt lobend hinzu: „Unser Gemeindedirektor Marco Kelb konnte hier mit seinem Team ein tolles Abstimmungsergebnis vermelden.“

Landesbehörde hebt den Daumen

Als zuständiger Straßenbaulastträger plant das Land Niedersachsen gegenwärtig die Sanierung der Ortsdurchfahrten in Sickte. Die CDU/FDP-Gruppe hatte daher laut der FDP-Mitteilung im Gemeinderat einen Antrag eingebracht und die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der Verhandlungen und Planungen für eine Kreuzungsampel zu werben.

Mit Erfolg, wie der Gemeindedirektor Marco Kelb im Bauausschuss mitteilte. Demnach sehe die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich Schöninger Straße/Bahnhofstraße zwar als rechnerisch nicht erforderlich an, stelle diese gleichwohl (ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde) aber in Aussicht. Ob eine Kreuzungsampel am Ende auch wirklich realisiert wird, würden die weiteren Planungen zeigen.

Weitemeier: „Wichtiges und wertschätzendes Signal“

FDP-Politiker Weitemeier, der auch Vorsitzender des Bauausschusses ist, sagt abschließend: „Wir haben uns darauf verständigt, die Planungen auch politisch aufmerksam zu begleiten. Wir wollen die Chancen für unseren Ort nutzen, die sich aus der Straßensanierung ergeben. Dass die Landesbehörde nun die Ampel in Aussicht stellt, ist ein wichtiges und wertschätzendes Signal!“

