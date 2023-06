Herrenhaus Sickte Singgemeinschaft führte in Sickte musikalisch in den Frühsommer

Unter dem Motto „Geh aus mein Herz …“ hatte die Singgemeinschaft aus Frauenchor Sickte und Kirchenchor Hötzum am vergangenen Sonntag ins Sickter Herrenhaus eingeladen. Der Aufforderung dieses musikalischen Nachmittags folgte eine überwältigende Zuhörerzahl, die sich an einem breitgefächerten Angebot erfreuen konnte. Dies berichten die Veranstalterinnen in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

In ihrem musikalischen Programm trat die Singgemeinschaft kalendarisch ein paar Schritte zum ausgehenden Winter zurück und spannte dann – unter anderem mit Werken von Haydn, Schumann und Schubert – den musikalischen Bogen bis zum Frühsommer.

Schiewecks Flötenspiel in „professioneller“ Liga

Thematisch, so fahren die Veranstalterinnen fort, fügten sich neben zahlreichen ansprechenden Musikstücken unterschiedlichster Genres der Flötengruppe aus Hötzum deren Variationen über „Im Märzen der Bauer“ perfekt ein und die intensive Probenarbeit von Hedwig Struppek wurde mit ausgiebigem Applaus belohnt.

Höhepunkte des Programms waren der Mitteilung zufolge die Darbietungen der Querflötensolistin Anneka Schieweck, deren Interpretation von Johann Sebastian Bachs Partita in a-moll sowie der Syrinx für Flöte solo von Claude Debussy Flötenspiel in einer „professionellen“ Liga gewesen sei und die Zuhörer begeisterte.

Das Auditorium stimmt laut mit ein

Die Chorgemeinschaft freute sich, dass sich das Auditorium aus den irischen guten Wünschen offenbar nicht das Singen „als würde keiner zuhören“ ausgewählt hatte, und so stimmten alle klangstark gemeinsam das Konzert-namensgebende „Geh aus mein Herz und suche Freud…“ an.

Beim anschließenden Stehempfang, bei herrlichem Sommerwetter auf der Terrasse des Herrenhauses, sei zu spüren gewesen, dass das Publikum die von Hedwig Struppek so gelungen umgesetzte Vereinigung von Frauenchor Sickte und Kirchenchor Hötzum sehr genossen hatte, schließt die Mitteilung.

Jede Sangesinteressierte, die Lust aufs Mitmachen bekommen hat, kann sich bei Hedwig Struppek, Telefon (05305) 1293, melden, um bei einer Probe (Di. und Mi. im variablen Wechsel, 19 bis 20.30 Uhr) reinzuschnuppern.

