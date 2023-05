Kinderkirchentag in Lucklum mit „Partymensch Jesus“

Staunende Gesichter, begeisterte Bastler, kreative Köche oder Maler, fröhliches Gewusel und ganze viele Fragen – zu Jesus. So wird der erste Kinderkirchentag auf dem Rittergut Lucklum in einer Mitteilung beschrieben. Jesus stand im Mittelpunkt bei der Veranstaltung, die das Rittergut Lucklum gemeinsam mit der Evangelischen Jugend Königslutter und mit Unterstützung der Pfadfinder angeboten hatte. So lief das facettenreiche Kennenlernen: „Jesus, den Partymenschen“, lernten die Kinder unter anderem kennen. In einer Kochgruppe bereiteten die Teilnehmer ein Dessert und Pfannkuchen für alle vor.

Aber auch „Jesus, den Heiler“ lernten die jungen Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler kennen – etwa bei der Zubereitung von Kräutertees und heilendem Lippenbalsam. Oder „Jesus, das Licht“, in einer weiteren Gruppe, die Teelichter herstellte und den Turm der Gutskirche erklomm. Das waren nur einige der Aktivitäten, mit denen die Mädchen und Jungen der Zugang zum Thema leicht gemacht werden sollte.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Am Ende des ereignisreichen Kinderkirchentages hatte wohl jedes Kind für sich eine Antwort auf die Frage gefunden: Was kann Jesus für mich sein? Darüber konnten dann auch die Erwachsenen nachdenken, die am nächsten Morgen beim Kind-und-Kegel-Picknick-Gottesdienst dabei waren. Als die ersten Kinder abgeholt wurden, kam dann bereits die Frage, wann denn die nächste Veranstaltung dieser Art stattfinden werde.

Eine Wiederholung ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, denn dem gesamten Team hat es genauso viel Spaß gemacht wie den Kindern. Insgesamt nahmen 56 Mädchen und Jungen aus dem Landkreis Wolfenbüttel, aber auch aus Braunschweig und Helmstedt teil.

kat

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de