Wolfenbüttels Comiczeichner Tobi Wagner hat jetzt einen Podcast

Comiczeichner Tobi Wagner ist in der Lessingstadt und darüber hinaus längst ein etablierter Name. Seine knollennasigen Figuren mit hohem Wiedererkennungswert zieren seit Jahren Plakate und Broschüren der Stadt oder illustrieren die Geschichtscomics des Ostfalia-Verlags. Neuerdings kann man den Schöppenstedter auch hören. Gemeinsam mit dem Synchronsprecher Ozan Ünal hat er, wie er berichtet, den dreiteiligen Podcast namens „Wen interessiert der Mist?!“ aufgenommen.

Ünal als Person erkennen nicht viele, schreibt Wagner. Doch jeder habe ihn bestimmt schon gehört. Zu seinen bekanntesten Sprechrollen gehörten Leonard Hofstadter in der Serie „The Big Bang Theory“ oder Mike Ross in „Suits“. Als deutsche Stimme von Ian Somerhalder ist er auch als Damon Salvatore in „Vampire Diaries“ oder in „Lost“ zu hören. Über 700 Sprechrollen stehen auf der Liste des Berliners.

Warum kann eine Fernsehserie nicht endlich mal vernünftig enden?

Wagner zeichnet für Firmen, den Sport, Städte und Verlage in Deutschland und Europa. Auf seinem Youtube-Kanal gibt er Einblicke in die Kunst des Comiczeichnens. In ihrem kleinen gemeinsamen Podcast reden sie nun über ihre Interessen und Erlebnisse, verrät Wagner. Im ersten Teil geht es um Filmanspielungen, Zeichenstile, McGyver, Storytelling und warum eine Fernsehserie nicht endlich mal vernünftig enden kann. In Teil zwei dreht es sich um das Sprechen von Fremdsprachen, die man nicht kann, wie man rausfindet, was der Kunde wirklich will, Geschichtscomics und das einsame Rumstehen im Studio. Im dritten und letzten Teil geht es um die ersten Comics, das Unerkanntbleiben, rote Teppiche, Coverboys sowie Kaffeetrinken mit Uli Stein und Biertrinken mit Ian Somerhalder.

Dabei reisen Wagner und Ünal immer wieder in die Vergangenheit und reden locker über Knight Rider, Yps-Hefte, Löwenzahn und warum Wortspiele mehr als abgegriffen seien.

Weitere bekannte Synchronsprecher an Bord

Das theatralische Intro der Reihe wird gesprochen von Gerrit Schmidt-Foß. Auch er ist Synchronsprecher. Bekannt ist er vor allem als deutsche Stimme von Sheldon Cooper (Jim Parsons) aus „The Big Bang Theory“ sowie von Leonardo DiCaprio. Zudem kommt auch noch die mittlerweile verstorbene Synchronsprecher-Legende Helmut Krauss (unter anderem die Stimme von Samuel L. Jackson und John Goodman, aber auch bekannt als Schauspieler, als Nachbar Paschulke in „Löwenzahn“) zu Wort und beendet den Podcast.

Der Titel der Serie „Wen interessiert der Mist?!“ komme übrigens nicht von ungefähr, erklärt Wagner. In einer Szene in „The Big Bang Theory“ sagt Stuart, der Besitzer des Comicbuchladens: „Das habe ich gelesen auf weninteressiertdermist.com.“ Diese Internetadresse gehört Tobi Wagner. Und da Ozan Ünal eben Leonard aus der Serie synchronisiert und sich beide fragten, ob sich überhaupt irgendwer für ihren Mini-Podcast interessiert, habe der Titel schnell festgestanden.

Die drei Folgen à circa 35 Minuten werden im Wochenrhythmus veröffentlicht. Teil eins läuft bereits. Zu hören gibt es die Folgen überall da, wo es Podcasts gibt, sowie unter: youtube.de/tobiwagnercomics

red

