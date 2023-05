„Chili con Bürgermeister“ an Wolfenbüttels Schmidt-Terminal

Wolfenbüttel. Wer Wolfenbüttels Bürgermeister Lukanic an der Gulaschkanone erleben möchte, ist am Freitag, 12. Mai, am Schmidt-Terminal an der richtigen Adresse.

Mit Spannung erwartet wurde beim Stadtempfang 2022 die Versteigerung eines Kochabends mit dem Bürgermeister, die sich zu einer kleinen Bieterschlacht entwickelte und am Ende in einer Bietergemeinschaft landete. Für 5000 Euro erhielten Björn Försterling und Philipp Cantauw den Zuschlag.

Nun, am Freitag, 12. Mai, wird der Kochabend eingelöst – und wird zu einem Koch-Event. Am Schmidt-Terminal (Halchtersche Straße 33) wird von 17.30 bis 21.30 Uhr gemeinsam mit dem Bürgermeister an der DRK-Gulaschkanone gekocht. Die Speisen und Getränke werden dann ebenfalls für den guten Zweck veräußert, der Reinerlös aus dem Verkauf geht an die Tafel. Ivica Lukanic wird ein leckeres Chili con Carne kochen, der Round Table übernimmt den Getränkeausschank am Wolters-Bierwagen und zwischen 18 und 20 Uhr unterhalten die Lessingstädter musikalisch.

