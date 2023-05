Dringend benötigte Hilfe aus Wolfenbüttel für Moldawien

Seit Anfang des Jahres sammelten die Mitglieder vom Old Table 56 und vom Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter medizinische Hilfsgüter für Moldawien, genauer für das Krankenhaus in Nisporeni. Nun ging der nächste Hilfstransport auf die Reise.

Mit Hilfe eines befreundeten Arztes aus der Region kamen somit unter anderem 32 Krankenhausbetten und -liegen, 2 Kinderbetten, 2 Sterilisatoren, 2 Defibrillatoren, 2 Ultraschallgeräte, zahlreiche Rollstühle und Rollatoren, OP-Lampen und zahlloses Kleinmaterial mit einem Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen in der KuBa-Halle zusammen. Dort konnten die Tabler über Wochen kostenfrei größere Lagerkapazitäten nutzen. Mit einem Sattelzug vom Freunde-Helfen-Konvoi, einer gemeinnützigen Organisation der Stiftung Round Table Deutschland, wurden die Hilfsgüter aus Wolfenbüttel abgeholt und die lange Reise nach Moldawien begann. Dort im Krankenhaus in Nisporeni ist der persönliche Einsatz der Beschäftigten enorm, jedoch fehlt es an den einfachsten Dingen wie sauberen Betten, sterilem Werkzeug oder modernen Geräten, so dass die medizinischen Materialien aus Deutschland sehnsüchtig erwartet werden.

Dank an die Unterstützer

Die Tabler bedanken sich bei allen Unterstützern, die beim Sammeln, Lagern und Transportieren der Hilfsgüter geholfen haben. Ohne diesen Einsatz wäre die Hilfe nicht möglich gewesen.

Der Freunde-helfen-Konvoi bringt seit vielen Jahren Hilfsmittel nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine. In all den Jahren habe sich aus der Hilfe Freundschaft entwickelt und so gebe es immer mehr Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, in denen Hilfe dringend notwendig sei. Weitere Informationen gibt es unter www.freundehelfenkonvoi.de

