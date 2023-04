Glockenweihe Dorffeststimmung in Wendessen: Neue Kirchenglocken für St. Georg

Manfred Bethge prüft, schiebt - und schwitzt. Gar nicht so leicht, die 1250 Kilo schwere Glocke an die richtige Stelle zu bekommen.

Wendessen. In Wendessen sind viele Schaulustige dabei, als die schweren Bronzeglocken in den Kirchturm manövriert werden – und das war gar nicht so leicht.