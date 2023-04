Kastanie an Kirche in Salzdahlum wird gefällt

Salzdahlum. Stattlich ist sie, die Kastanie an der Kirche Salzdahlum. Dennoch soll sie gefällt werden. Sie stellt, so die Stadt, eine Gefahr dar.

Eine rund 100 Jahre alte Kastanie an der Kirche in Salzdahlum wird in den kommenden Tagen nach Stadtangaben gefällt. Der Grund: Der Baum droht zu brechen. Bei einer Baumkontrolle Anfang der Woche wurde laut Mitteilung ein großer Riss in der Gabel der Kastanie entdeckt. Eine Messung des Bohrwiderstands, der Aufschlüsse über den Holzzustand gebe, sei erschreckend gewesen. Vom Baum gehe eine akute Gefahr aus, die Stadt müsse aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht unverzüglich tätig werden, heißt es.

Dies teilt auch Ortsbürgermeister Ralf Achilles, der sich ebenfalls vor Ort ein Bild vom Zustand des Baumes machte. „Hier gehen viele Bürgerinnen und Bürger entlang und es ist auch ein Schulweg“, wird Achilles zitiert. Vor Ort sei auch Anja Swieter gewesen, die den Zustand des Baumes ebenfalls geprüft und geschaut habe, ob der Baum aktuell als Nistplatz genutzt werde.

Nicht zu retten

Die Baumpflege der Stadt bedauere, dass die stattliche Kastanie nicht mehr zu retten sei. In den vergangenen Jahren sei bereits viel Energie in die Versorgung und Rettung des Baumes investiert worden, so die Verwaltung. So sei auch versucht worden, die Krone mit einer Sicherung zu stabilisieren und den Befall des Tropfenden Schillerporlings einzudämmen. Weitere Maßnahmen seien nicht mehr möglich, um den Baum zu erhalten.

Sofortmaßnahme

Nach dem Vor-Ort-Termin seien als Sofortmaßnahme einige Äste entnommen worden, um die Krone zu entlasten. Die Fällung soll in der nächsten Woche erfolgen. Als Nachpflanzung werde es vermutlich wieder eine Kastanie an dieser Stelle geben, so die Stadt.

