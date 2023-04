Endlich schnelles Internet: Baustart für Glasfasernetz in Börßum

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich, zu dem die Netzgesellschaft als Bauherrin geladen hatte, geht der Glasfaser-Ausbau in der Samtgemeinde Oderwald nun in die heiße Phase. In den kommenden Monaten sollen über 400 Haushalte und Gewerbebetriebe in Börßum mit zukunftsfähigen Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden. Die Kosten für Planung und Bau betragen rund 3,1 Millionen Euro. Darüber informiert die Netzgesellschaft in einer Pressemitteilung.

In seiner Eröffnung begrüßte Samtgemeindebürgermeister Marc Lohmann den Glasfaser-Ausbau sehr: „Die Lage unserer Samtgemeinde im Einzugsbereich größerer Städte wie Salzgitter und Braunschweig ist wie geschaffen für Menschen, die im Home-Office arbeiten wollen. Nach dem Ausbau profitieren unsere Einwohnerinnen und Einwohner von der schönen Umgebung und einer modernen Internetversorgung.“

Hohe Bandbreiten bis 1000 Mbit/s

Bis Ende Oktober 2023 werden laut Mitteilung circa 14 km Trassen überwiegend im öffentlichen Gehwegbereich verlegt. Insgesamt 360 Hausanschlüsse zur Versorgung von circa 400 Kunden sollen hergestellt werden. Die Glasfasertechnologie ermögliche allen Kunden Bandbreiten von 250, 500 bis 1000 Mbit/s. Mit diesen technischen Angaben begann Torsten Ruhe, Geschäftsführer der Netzgesellschaft, seine kurze Ansprache und führte aus, dass die Mittel durch die Netzgesellschaft Braunschweiger Land eigenwirtschaftlich finanziert würden. Mit dem zeitgleichen Netzbau in der Gemeinde Schladen und Baddeckenstedt setze die Netzgesellschaft ein Zeichen für den flächendeckenden Ausbau. In weiteren zehn Ortschaften würden die Ausbauarbeiten noch im Jahr 2023 beginnen.

Börßum ist der erste Ort in der Samtgemeinde Oderwald, in dem htp die Glasfaser-Anschlüsse erfolgreich vermarktet hat. „Rund 43 Prozent der Haushalte haben sich für zukunftsfähiges Internet entschieden und werden bald mit hohen und stabilen Bandbreiten im Netz unterwegs sein“, sagt htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. htp ist Gesellschafter der Netzgesellschaft und wird nach Abschluss der Tiefbauarbeiten als regionaler Anbieter das Netz betreiben.

Die Volksbank eG Wolfenbüttel stehe, so die Mitteilung weiter, als Mitgesellschafter an der Seite der Netzgesellschaft. Die Finanzexperten hätten die Finanzierung der ersten Ausbaumaßnahmen gesichert und unterstützten das Projekt maßgeblich. Die Gesamtinvestitionen für den flächendeckenden Ausbau im Landkreis würden gemäß Pressemitteilung bei mehr als 80 Millionen Euro liegen. „Als regionale Bank sehen wir die große Bedeutung des Glasfaser-Ausbaus für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landkreises und unterstützen das Projekt gern“, so Thomas Stolper von der Volksbank.

Weiter geht es mit Ohrum und Cramme

Mit den Bauarbeiten wurde die Firma Ost Bau GmbH beauftragt. Sie beginne im Bereich der Technikstation in der Harzstraße mit den Tiefbauarbeiten. Zunächst werde das Glasfaserkabel in den Gehwegen verlegt. Bevor der jeweilige Hausanschluss hergestellt werde, erfolge vorab mit jedem Eigentümer eine Begehung, um die Verlegung des Kabels auf dem Grundstück festzulegen. Die Baufirma werde sich dazu mit einem von der htp und der Netzgesellschaft ausgestellten Ausweis legitimieren, erläutert Torsten Ruhe. Die Anschlüsse würden nach der Installation sukzessive aktiviert.

Als nächste Orte in der Samtgemeinde Oderwald stehen Ohrum und Cramme auf dem Ausbauplan der Netzgesellschaft. In Ohrum will htp im August, in Cramme im Winter mit der Vermarktung beginnen.

Weitere Informationen zum Ausbau unter: www.ng-bl.de

