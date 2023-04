Austauschgruppe aus Cachan besuchte Wolfenbüttels Rathaus

Am vergangenen Dienstag besuchten Austauschschülerinnen und -schüler aus dem französischen Cachan vom Collège Paul Bert das Rathaus in Wolfenbüttel. Gemeinsam mit ihren gastgebenden Schülerinnen und Schülern vom Gymnasium im Schloss und den betreuenden Lehrkräften ging es nach einem Erinnerungsfoto auf dem Stadtmarkt in das Rathaus. Darüber informiert die Stadt.

Bürgermeister Ivica Lukanic und die stellvertretende Bürgermeisterin Ghalia El Boustami begrüßten die Delegation aus 42 Schülerinnen und Schülern sowie vier Lehrerinnen und Lehrern aus Cachan und Wolfenbüttel.

Besseres Verständnis für die Sprache

El Boustami, die in Belgien aufgewachsen war und sowohl die französische als auch die deutsche Sprache beherrscht, sprach abwechselnd in Französisch und Deutsch. Sie wies unter anderem auf die bereits seit einigen Jahren bestehende Partnerschaft des Landkreises Wolfenbüttel und der französischen Stadt Cachan hin und stellte die Bedeutsamkeit des Austausches, den auch Bürgermeister Lukanic als zentralen Bestandteil seiner Aufgabe sehe, in den Mittelpunkt ihres Empfangs.

In der deutsch-französischen Rede bezog El Boustami die Schülerinnen und Schüler auch immer wieder mit ein und stellte so fest, dass drei Jugendliche aus Cachan bereits das zweite Mal in der Stadt zu Besuch waren. Einige der Neuntklässler bemerkten in der großen Runde, dass der Austausch neben vielen Freundschaften auch ein besseres Verständnis für die jeweils andere Sprache hervorbrachte. Die Schulpartnerschaft besteht seit 2017, der Austausch findet das vierte Mal statt. Das gemeinsame Programm in Wolfenbüttel sei laut Mitteilung der Stadt wieder sehr vielfältig gewesen. Neben einer Projektarbeit zum Thema Zukunft standen Ausflüge in der Umgebung, aber auch nach Berlin auf dem Programm.

Am 19. April ging es zurück nach Cachan

Bevor der Tag mit einer gemeinsamen Abschlussparty beschlossen werden sollte, gab es für alle noch einen „Erinnerungsrucksack“ der Stadt Wolfenbüttel. Am Mittwoch endete für die Gäste aus Frankreich der Besuch in Wolfenbüttel. Das Ende des diesjährigen Austausches sei damit allerdings noch lange nicht eingeläutet, denn auch der Rückbesuch in Frankreich stehe vom 10. bis 17. Mai an, wie Judith Brockhaus und Sonja Scheinhütte als Austauschleiterinnen auf der GiS-Seite berichten. Dort wird auch weiter am Projekt gearbeitet. Die Lehrkräfte Véronique Bernard und Stéphane Maurel vom Collège Paul Bert sowie ihre Schülerinnen und Schüler freuen sich schon auf das baldige Wiedersehen.

red

