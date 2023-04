Wendessen hat wieder einen Ortsbrandmeister

Bürgermeister Ivica Lukanic übergibt die Ernennungsurkunde an Kai Brackmann.

Die kommissarische Tätigkeit als Ortsbrandmeister von Wendessen hat für Kai Brackmann seit Dienstag ein Ende. Wie die Stadt Wolfenbüttel berichtet, überreichte ihm Bürgermeister Lukanic im Beisein von einigen Amtskollegen, Ortsbürgermeister Andreas Rink, Stadtbrandmeister Olaf Glaeske und dessen Stellvertreter Marco Dickhut im Rathaus die Ernennungsurkunde.

Brackmann folgt auf Weilbier

Im Januar hatten die Mitglieder der Ortswehr Kai Brackmann als Ortsbrandmeister dem Rat der Stadt zur Wahl vorgeschlagen. Dieser folgte Ende März der Empfehlung und wählte Brackmann für die sechsjährige Amtszeit. Da die bisherige Ortsbrandmeisterin Tanja Weilbier ihr Amt im Januar schon niedergelegt hatte, wurde Brackmann kommissarisch mit der Übernahme der Tätigkeit beauftragt.

Bürgermeister Ivica Lukanic dankte Kai Brackmann für seine Bereitschaft, Verantwortung zum Wohl der Allgemeinheit zu übernehmen. Die Freiwillige Feuerwehr sei freiwillig, dies könne man nicht oft genug betonen und würdigen. „Dank Ihrer Ausbildung und Ihrer Erfahrung prägen Sie nun in vielen Dingen die wichtige und wertvolle Arbeit unserer Freiwilligen Feuerwehr Wendessen. Dafür wünsche ich Ihnen stets das richtige Händchen und viel Erfolg“, so der Bürgermeister.

Rink: „Brandschutz in guten Händen“

Auch Stadtbrandmeister Glaeske, zugleich stellvertretender Ortsbrandmeister in Wendessen, gratulierte Brackmann zur Ernennung. In den rund vier Monaten „Probezeit“, die er nun absolviert habe, habe er sein Können schon unter Beweis gestellt. Und er gab ihm auch noch ein Versprechen: „Ich werde ein guter Stellvertreter sein.“

Ortsbürgermeister Andreas Rink schloss sich den Glückwünschen an und betonte, dass der Brandschutz in Wendessen in guten Händen sei. „Nun freue ich mich auf die kommenden Ereignisse – die Gründung der Kinderfeuerwehr und den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses.“

red

