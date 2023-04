In Aktion bei Edeka Pacholski (von links): Marcus Weber-Wellegehausen von der Steuerberatungsgesellschaft Eventus, Jens Angermann (Round Table), Juliane Liersch von der DRK-Tafel, Vitalij Amor (RT), Daniel Schmitt-Monreal (RT), Rudolf Schünemann (Old Table), Vanessa Schurche (Edeka Pacholski), Kevin Müller (Präsident vom RT) und Christoph Taute (RT).

Bei Edeka am Rehmanger „Tafel-Tüten“ in Wolfenbüttel finden reißenden Absatz

„Dankbar und erfreut“ nahm Juliane Liersch das stattliche Ergebnis zur Kenntnis: Am Samstag vor Ostern hatten sich Wolfenbütteler Round Tabler (RT) sowie der Edeka-Markt Pacholski (Rehmanger) wieder zur Aktion „Tafel-Tüten“ zusammengetan. Mitglieder des Serviceklubs „verkauften“ Tüten für fünf Euro, deren Inhalt mehr wert war und direkt an die DRK-Tafel in Wolfenbüttel ging. Darüber informiert das Rote Kreuz in einer Pressemitteilung.

Pacholski legt Geld oben drauf

„Es sind insgesamt 551 Tüten zusammengekommen“, berichtete anschließend der aktuelle RT-Präsident Kevin Müller (Klein Denkte). Sein Team hat laut DRK 401 Tüten am Samstag direkt im Markt an die Besucherinnen und Besucher gebracht. Weitere 150 Tüten wurden von der Wolfenbütteler Steuerberatungsgesellschaft Eventus gesponsert. Für jede der insgesamt 551 Tüten habe Edeka-Pacholski noch einmal 2,20 Euro obendrauf gelegt.

Damit seien Waren im Wert von 3967,20 Euro zusammengekommen, die nun an die Tafel Wolfenbüttel übergeben worden seien – ein Ergebnis, für das Müller seinen Dank an alle Beteiligten aussprach.

Ehrenamtliche dringend gesucht

Juliane Liersch als Leiterin der Tafel am Großen Zimmerhof äußerte sich ebenfalls zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Gleichwohl wies sie darauf hin, dass die Finanzen nur ein Teil der Arbeit rund um die Tafel sind. „Wir brauchen auch Ehrenamtliche, die uns unterstützen.“ Im Moment würden dringend Menschen gesucht, die in der Tafel-Sortierung helfen.

„Da brauchen wir Leute, die uns für zwei Stunden pro Tag zur Hand gehen.“ Die Zahl der Wochentage sei dabei frei wählbar: „Alles von einem bis fünf Tage die Woche hilft uns weiter.“

Zurzeit helfe anderes Personal aus dem Eberts Hof des DRK-Kreisverbandes in der Tafelsortierung aus. „Das ist ein sehr belastender Zustand“, erklärte Juliane Liersch, die sich über Anrufe von neuen Freiwilligen unter (05331) 9750 200 oder per Mail (ehrenamt@drk-kv-wf.de) freuen würde.

red

