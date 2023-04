Frühlingsblüher-Exkursion am Karfreitag in den Oderwald

Das Zentrum für Umwelt und Mobilität (Z/U/M/) lädt für Karfreitag, 7. April, zu einer Frühlingsblüher-Exkursion in den südlichen Oderwald ein. Die Diplom-Biologin Susanne Kracht vom BUND wird dort unter anderem über den Bärlauch informieren, einen heimischen Verwandten des Knoblauchs, der im Oderwald recht häufig vorkommt. Dabei erfahren die Teilnehmer auch etwas über einige leckere Gerichte, die man aus Allium ursinum zubereiten kann.

Die Anreise, so dass Z/U/M/, sei infolgenden Varianten möglich: Erstens als eigene Anreise (per Rad oder Pkw): Treffpunkt 11.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße zwischen Werlaburgdorf und Altenrode (K83). Zweitens als gemeinsame Anreise per Rad: Treffpunkt um 9.30 Uhr am Kleinen Zimmerhof 3, WF – Länge: 46 km. Oder drittens als Anreise per Rad und Bahn: Treffpunkt um 10.15 Uhr am Bahnhof WF, Gleis 2 mit Fahrrad – Länge: 26 km – Kosten: 6,50 Euro (Bahn + Radbeförderung). Die Rückkehr per Rad ist gegen 16.30 Uhr geplant.

Um Anmeldung für die Anreise mit dem Rad (Varianten 2 und 3) bei erica.neumann@adfc-wf.de wird gebeten. Die Exkursion wird von ADFC, BUND und VCD gemeinschaftlich durchgeführt.

