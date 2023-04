Sickter Feuerwehr begrüßt neue Mitglieder

Von 56 stimmberechtigten Aktiven waren 42 anwesend, als Ortsbrandmeister Andreas Bode von der Feuerwehr Sickte zur Jahreshauptversammlung einlud. Bis zum Mettwurstessen, mit dem man den Abend ausklingen ließ, gab es im Feuerwehrhaus einige Tagesordnungspunkte abzuarbeiten.

Vor den Augen von Samtgemeindebürgermeister Marco Kelb und Gemeindebürgermeister Ingo Geisler, die als Gäste anwesend waren, wurden die sechs neuen Mitglieder der Einsatzabteilung begrüßt und vorgestellt. Im Anschluss gab Bode einen Überblick über den Mitgliederbestand.

Dickes Plus bei der Kinderfeuerwehr

Demnach hatte die Feuerwehr Sickte zum 31. Dezember 2022 319 Mitglieder, davon 55 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 26 in der Kinderfeuerwehr, 20 in der Jugendfeuerwehr und 204 fördernde Mitglieder. Dazu 13 Mitglieder in der Altersabteilung. Das machte laut Bode ein Plus von 21 Mitgliedern für die Feuerwehr Sickte. Die Kinderfeuerwehr konnte ein Plus von 18 Kindern zum Jahresende aufweisen, so Bode weiter, der aber auch betonte, dass diese Zahlen nicht über einen wichtigen und wesentlichen Punkt hinwegtäuschen dürften: Aktive Mitglieder brauche die Feuerwehr immer.

Im Berichtsjahr sei die Feuerwehr Sickte zu 98 Einsätzen alarmiert worden, erklärte Bode. Diese setzten sich aus 17 Brandeinsätzen, 53 Technischen Hilfeleistungen (Ölspuren, hilflose oder bewusstlose Personen, Verkehrsunfälle, Sturmeinsätze, sonstige Hilfeleistungen und ein Gasaustritt) und 28 Fehlalarmen zusammen. Leider hätten die Fehlalarme wieder zugenommen. Insgesamt, so Bode, sei das Einsatzaufkommen wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Neuwahlen der Gruppenführer

Im Jahresbericht gab es außerdem einen Rückblick auf die Lehrgänge, die in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Schladen sowie am Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle absolviert wurden, und auf die Veranstaltungen im Jahr 2022. Im Anschluss fanden die Neuwahlen der Gruppenführer und des Gerätewarts Atemschutz statt, außerdem wurden Ehrungen vorgenommen. So wurde Jugendfeuerwehrwartin Kristina Heine mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet, Lars Kemus erhielt die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber.

red

