Flexo-Gebiet ist um Sickte erweitert worden

Das Flexo-Gebiet rund um Cremlingen ist seit April erweitert worden: Als zweites Grundzentrum wird Sickte angebunden. Darüber hinaus fährt Flexo dann auch Hordorf, Veltheim und Klein Veltheim sowie Neuerkerode an, teilt der Regionalverband Großraum Braunschweig mit.

„Die Anzahl der Fahrgäste blieb bisher hinter den Erwartungen zurück“, so Verbandsdirektor Ralf Sygusch. Bei Flexo handele es sich um ein Pilotprojekt, das es seit Dezember 2021 gebe. Durch die Erweiterung des Gebietes, so der Verband, sollten das Angebot auch mehr Fahrgäste nutzen können.

In Cremlingen seien zwei neue Flexo-Stops entstanden – am Eventcenter CEC und an der Seniorenwohnanlage Steiferlingen. Der Halt „Im Moorbusche“ werde zum Rewe-Markt verlegt, der bisherige Flexo-Stopp „Im Moorbusche“ umbenannt in Einkaufszentrum. Insgesamt gebe es im gesamten Flexo-Gebiet dann mehr als 50 Haltemöglichkeiten. Das zuständige Verkehrsunternehmen Reisebüro Schmidt werde zunächst weiterhin nur einen Kleinbus einsetzen. Bei Bedarf könne ein zweiter hinzukommen, heißt es.

Weddel nicht eingebunden

Viele hätten sich gewünscht, dass Weddel und damit der Anschluss an die Regionalzüge nach Braunschweig oder Helmstedt einbezogen werde. Dazu Verbandsdirektor Sygusch: „Es besteht schon jetzt mit der RegioBus-Linie 740 eine sehr gute stündliche Anbindung sowohl aus Cremlingen als auch aus Sickte nach Weddel und den dortigen Bahnhalt. Wir konzentrieren uns zunächst auf die beiden Grundzentren und die umliegenden Orte.“

Weitere Anschlüsse

Weitere Anschlüsse bestehen demnach in Sickte an die RegioBus-Line 730 und in Cremlingen an die RegioBus-Linie 430 in Richtung Braunschweig. Mit der 740 bestehen darüber hinaus Anbindungen Richtung Wolfenbüttel. Am Bahnhof Schandelah gebe es weiterhin die Anschlüsse zu den Regionalzügen nach Braunschweig und Helmstedt/Magdeburg. Fahrgäste, die Anschlüsse benötigten, sollten dies bei der Buchung gleich angeben. Bedienungszeitraum: Montag bis Freitag, 5 bis 23 Uhr, Samstag 6 bis 23.30 Uhr, sonn- und feiertags von 8 bis 22 Uhr.

Flexo – der On-Demand-Verkehr (auf Bestellung) – fahre immer dann, wenn mindestens ein Fahrtwunsch vorliege, heißt es. Fahrgäste können Flexo unter der Hotline (0531) 7938400 bestellen und mit Fahrkarten des VRB nutzen. Noch im Frühjahr solle die Fahrgast-App an den Start gehen. Auch davon erhoffen sich alle neue Zielgruppen für Flexo. Weitere Infos: https://www.flexo-bus.de/cremlingen/

