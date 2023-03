THG-Schüler zeigten in Wolfenbüttel ihr Können

Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) ging das neue Talentformat „Open Stage“ in die zweite Runde. In der mit modernster Bühnentechnik ausgestatteten Aula der Schule überraschten zahlreiche Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte das Publikum mit ihren besonderen künstlerischen Talenten. Dies berichtet das THG in einer Pressemitteilung.

Von am Flügel virtuos vorgetragenen klassischen Stücken über gefühlvoll gesungene Popsongs, eine mitreißende Hip-Hop-Performance bis zu einer humorvollen Fantasiegeschichte – das von der Abiturientin Senem Adak souverän moderierte Programm hätte facettenreicher nicht sein können, so die THG-Mitteilung weiter. In der Pause verwöhnten Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs die Gäste mit gekühlten Getränken und frisch gebackenen Waffeln.

Vorfreude auf die nächste Runde

Schulleiterin Sandra Feuge bedankte sich am Ende des gelungenen Abends bei allen Beteiligten und wünschte sich von der Musiklehrkraft Daniel Groneberg, der die Veranstaltung organisiert hatte, eine baldige Wiederauflage der „Open Stage“. „Das ist ein Format, das hervorragend zu unserer vielfältigen Schulgemeinschaft passt. Wir sind beeindruckt zu entdecken, welche Talente in unseren Schülerinnen und Schülern schlummern und wie gekonnt und selbstbewusst sie diese hier auf die Bühne bringen“, waren sich beide einig. Beschwingt traten die kleinen und großen Fans den Heimweg an, mit zahlreichen Erinnerungen an einen fröhlichen Abend und Vorfreude auf das nächste Event.

