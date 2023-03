Wohnen in Wolfenbüttel

Wohnen in Wolfenbüttel Wohnen im Alter: Im Kreis Wolfenbüttel werden Projekte geplant

Beschreibung anzeigen

Dettum. „Neue Wohnformen und Nachbarschaften“ – darum ging es bei einer Infoveranstaltung in Dettum. So können Wohnorte in Wolfenbüttel aussehen.