Kinderfeuerwehr Warle vergnügt sich in Bad Harzburg

Von einem unterhaltsamen Ausflug in den Harz berichtet die Kinderfeuerwehr Warle. An einem Freitag Anfang März brach sie von Warle aus mit 22 Personen in Richtung Bad Harzburg auf.

Am Feuerwehr-Erholungsheim Haus Florian angekommen, hieß es erstmal Gepäck ausladen, Zimmer einteilen und voller Freude die Zimmer beziehen. Im Gemeinschaftsraum wurden Türschilder gemalt und auf das Abendessen hingefiebert. Danach waren basteln, Steckperlen stecken oder Gemeinschafts- und Bewegungsspiele angesagt. Im Anschluss gab es noch Gute-Nacht-Geschichten, bis die Kinder eingeschlafen waren.

Am nächsten Tag ging es in den Indoorspielplatz „Känguroom“, in dem sich alle Kinder austoben konnten. Es wurde durch die Röhren gekrabbelt, auf den Trampolinen gehüpft und durch den Ninja-Parcours gehangelt. Am schönsten sei aber die Schnitzelgrube gewesen, in die man sich gegenseitig hineingeworfen habe, berichten die Betreuer, die durch die Teamarbeit der Kinder auch mehrfach in der Grube landeten.

Nach dem Indoorspielplatz früh ins Bett

Der Samstagabend verlief ruhiger, es wurde gebastelt und Uno gespielt. Irgendwie hatte niemand mehr Lust auf Bewegungsspiele, und die Kinder waren freiwillig eher im Bett und schnell eingeschlafen.

Am Sonntagmorgen hieß es dann schon wieder Betten abziehen, Koffer packen und nach dem Frühstück ab in die Busse. Allerdings fuhr die Gruppe nicht weit, denn sie hielt bei der Feuerwehr in Bad Harzburg und wurde von einem Kameraden durch die „heiligen Hallen“ der Freiwilligen Feuerwehr Bad Harzburg geführt. Nach einem interessanten Rundgang und jeder Menge Informationen stiegen die Feuerwehrkinder wieder in die Busse und fuhren nach Hause.

