Neugestaltung der Sickter Ortsmitte: Bürger dürfen mitentscheiden

Der Ortskern Sicktes soll lebendig und attraktiv werden: Die Gemeinde Sickte befasst sich erneut mit ihrer Ortsmitte im Grundzentrum und wieder können sich Bürgerinnen und Bürger aktiv am Prozess beteiligen. Online können sie sich an der Umgestaltung des innerörtlichen Bereichs in der Bahnhofstraße zwischen der Evangelischen Kirche St. Petri, dem Damm und dem „Sickter Markt“ einbringen. Darüber informiert Samtgemeindebürgermeister Marco Kelb.

„Besonders während der Corona-Pandemie wurde deutlich, wie wichtig lebendige und attraktive Ortsmitten für die im ländlichen Raum lebenden Menschen sind“, heißt es in der Mitteilung. Im Fokus der Umgestaltung stehen die Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten in der Ortsmitte, aber auch die Straßenverkehrssituation der Bahnhofstraße.

Schon im Jahr 2018 ging es in einem öffentlichen Workshop darum, alternative Nutzungsideen für eine freigewordene Fläche an der Ecke Bahnhofstraße/Schulstraße zu finden. Heute steht dort ein neuer Discounter.

Bürgerinnen und Bürger können aktiv am Prozess der Umgestaltung in Sickte teilhaben

Abstimmen und ihre Meinung äußern können Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Umfrage. So möchte die Gemeinde von den Einwohnerinnen und Einwohnern in elf Fragen wissen, was sie persönlich über die Ortsmitte Sicktes denken, was sie mit ihr verbinden und vor allem, welche Wünsche sie an die künftige Gestaltung des Ortszentrums haben.

Gefördert wird dieses Projekt zu 90 Prozent mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. „Wir planen für die Konzepterstellung maximale Kosten in Höhe von 41.650 Euro ein. Die zugesicherte Zuwendung der NBank, die das Förderprogramm verwaltet, beträgt 37.485 Euro“, erklärt Marco Kelb.

Die Befragung erfolgt anonym, ist nicht rückverfolgbar und unterliegt selbstverständlich den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), versichert die Gemeinde in der Mitteilung. Durchgeführt werde die Umfrage im Auftrag der Gemeinde Sickte durch die Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft.

Gestaltungswünsche werden in Workshops mit Politik und Eigentümern und Pächtern besprochen

Im Anschluss sollen die Erkenntnisse in Workshops sowohl mit den in der Ortsmitte wirkenden Akteuren, also den Eigentümern und Pächtern dortiger Liegenschaften, und den politischen Entscheidungsträgern der Gemeinde Sickte besprochen werden. Auch wenn die Gemeinde Sickte Eigentümerin einiger wichtiger Grundstücke im Sickter Ortskern sei, sei es wichtig, eng mit den dort bereits tätigen Akteuren und weiteren Investoren zusammen zu arbeiten, sagt Kelb.

Die Online-Befragung ist hier bis zum 20. März zu finden.

