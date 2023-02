Ortsfeuerwehr Groß Flöthe freut sich über Rauchverschluss

Flöthe. Einen mobilen Rauchverschluss bekam die Feuerwehr in Groß Flöthe geschenkt. Was es damit auf sich hat? Hier lesen Sie die Antwort.

Niklas Stark übergibt den mobilen Rauchverschluss an Ortsbrandmeister Felix Kunze.

Spende an die Feuerwehr

Schon vor einiger Zeit konnten die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Groß Flöthe einen mobilen Rauchverschluss durch die VGH-Vertretung Niklas Stark aus Salzgitter-Bad in Empfang nehmen. Dies berichtet Ortsbrandmeister Felix Kunze in einer Pressemitteilung.

Einen mobilen Rauchverschluss, auch Rauch-, Rauchschutz- oder Brandvorhang genannt, beschreibt Kunze als ein Mittel der modernen Brandbekämpfung. Dabei handele es sich um einen tragbaren Vorhang aus hitzebeständigem Material, der von Feuerwehr-Einsatzkräften zur Abdichtung von stark verräucherten Räumen mittels Spannvorrichtung in Türrahmen angebracht werden könne. Andere Räume oder Treppenhäuser könnten bei Verwendung von diesen Vorhängen von giftigen Rauchgasen frei gehalten werden – so trügen diese zur Rettung von Bewohnern bei.

Felix Kunze bedankte sich für die Spende und gab bekannt, dass dieser wichtige Ausrüstungsgegenstand ab sofort auf dem ersten Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr ausrücken werde und so direkt an der Einsatzstelle zur Verfügung stehe. Die Anwesenden wurden durch Gruppenführer Fabian Hesse gleich in die Bedienung eingewiesen.

red

