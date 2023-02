Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel Ost, Linden und der Okertalsiedlung werden Glasfaserkabel verlegt. Hier lesen Sie, wie Sie das schnelle Internet beantragen.

Schnelles Internet Telekom baut neues Glasfasernetz in Wolfenbüttel

Die Versorgung der Lessingstadt mit schnellem Internet nimmt weiter Fahrt auf. So baut die Telekom in Wolfenbüttel Ost, Linden und der Okertalsiedlung ein Glasfasernetz für rund 16.400 Haushalte und Unternehmen. Darüber informiert die Telekom in einer Pressemitteilung.

Das neue Netz ermögliche Privatkundinnen und -kunden hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Außerdem könnten Unternehmen aus Wolfenbüttel künftig Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen. Damit hätten Kunden einen „superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig“, so die Telekom weiter.

Bis Ende des Jahres kostenfrei

In seiner Pressemitteilung zitiert das Unternehmen Bürgermeister Ivica Lukanic, der die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervorhebt: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommune. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Der Glasfaseranschluss steigert außerdem den Wert einer Immobilie.”

Sarah Schwalm, Regionalmanagerin der Telekom, erklärt: „Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im W-Lan zuhause und im Betrieb alles stabil laufen. Wer sich bis 31. Dezember 2023 für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, bekommt ihn kostenfrei. Hauseigentümer sparen damit 799,95 Euro.“

Auch Mieter können aktiv werden

Die Telekom betont, dass der Glasfaseranschluss nicht von allein ins Haus komme. Wer als Immobilienbesitzer einen Glasfaseranschluss haben wolle, müsse der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen. Auch wer zur Miete wohne, könne den Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen: Sie kontaktiere dann die Vermietenden. Danach werde besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft.

Jeder Mieter könne laut Telekom einen Glasfaseranschluss bestellen. Solange dem Vermieter keine Kosten entstünden, könne dieser seine Zustimmung nicht verweigern. Die Telekom werde die Baumaßnahme mit dem Eigentümer abstimmen. Gleiches gelte für Eigentümer in Mehrparteienhäusern: Auch sie könnten einen Glasfaseranschluss beantragen.

Von Homeoffice bis Online-Gaming

Der Pressemitteilung zufolge sei es sinnvoll, im Zuge des Glasfaser-Ausbaus alle Wohnungen mit einem Anschluss auszustatten, denn ein Glasfaseranschluss bedeute für den Eigentümer eine erhebliche Wertsteigerung. Darüber hinaus biete der Glasfaseranschluss alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: Zum Beispiel Homeoffice-Anbindung, Smart Home, IP-TV, Streaming-Dienste oder Online-Gaming.

Mehr Infos zu Tarifen und Verfügbarkeit gibt es im Telekom-Shop (Lange Herzogstr. 18), bei telekom.de/glasfaser oder unter der kostenlosen Hotline (0800) 2266100. Unternehmen werden fündig unter telekom.de/vollglas oder nutzen die kostenlose Hotline (0800) 3301300.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de