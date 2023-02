Warnstreik Einschränkungen bei der Müllabfuhr in Wolfenbüttel möglich

Aufgrund des angekündigten an diesem Mittwoch, 15. Februar, kann es zu Einschränkungen der Müllabfuhr durch den Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Wolfenbüttel (ALW) kommen. Das teilt die Landkreisverwaltung mit.

Alle Mülltonnen sollen zu den gewohnten Abholterminen bereitgestellt werden

Der ALW bittet, auf jeden Fall die Abfalltonnen wie gewohnt für die geplanten Abholtermine am Mittwoch bereitzustellen.

Während des Warnstreiks ist auch ein Demonstrationszug vom Bahnhof zum Schlossplatz geplant

Sollten Abfalltonnen an diesem Tag nicht abgeholt werden können, so heißt es weiter, werde der ALW kurzfristig bekanntgeben, ob und wann die Leerungen nachgeholt werden können. Weitere Informationen zum ALW unter www.alw-wf.de. Wie berichtet hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch einen ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst angekündigt. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am Bahnhof, Kundgebung um 9.30 Uhr auf dem Schlossplatz.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de