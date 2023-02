Gemeinde Kneitlingen führt Einwohnerbefragung durch

Kneitlingen. Den Bürgern der Eulenspiegel-Gemeinde wird in den kommenden Tagen ein Fragebogen zugesendet. Lesen Sie hier, was es damit auf sich hat.

Die romanische Kirche in Kneitlingen.

Der Gemeinderat Kneitlingen hat in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass er beschlossen habe, in den Dörfern Bansleben, Eilum, Ampleben und Kneitlingen eine Einwohnerbefragung durchzuführen.

Um die Dorfentwicklung zielgerichtet voranzubringen und den Wünschen der Einwohnerinnen und Einwohner gerecht zu werden, habe der Rat einen Fragenkatalog mit zehn Fragen zum Leben in den Dörfern der Gemeinde entwickelt. Ziel der Fragebogenaktion sei es, möglichst viele Ideen, Anregungen und Informationen aus den Dörfern zusammenzutragen und diese dann im Rahmen weiterer Schritte berücksichtigen zu können. In den kommenden Tagen werde jeder Haushalt einen Fragebogen erhalten, der bei Bedarf gern vervielfältigt werden könne. Die ausgefüllten Fragebögen seien der Mitteilung zufolge bei den jeweiligen Ansprechpartnern in den einzelnen Dörfern abzugeben.

Der Fragebogen könne auch online unter kneitlingen-2021.de/umfrage ausgefüllt werden. Der Gemeinderat, so heißt es weiter, hoffe auf viele Rückmeldungen, um eine umfassende Bewertung der aktuellen Situation in den Dörfern zu erhalten und zielgerichtet Maßnahmen für die Entwicklung in den Dörfern vornehmen zu können.

red

