Am 7. März 2022 geriet ein Schuppen in der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel in Brand. Das Feuer sprang auf eine Lagerhalle und ein Wohnhaus über. Der Schaden: rund 250.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat mittlerweile Anklage wegen schwerer Brandstiftung gegen einen 43 Jahre alten Mann aus Braunschweig erhoben. (Archivbild)