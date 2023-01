In der Wolfenbütteler Lindenhalle wird am 4. März 2023 das Tanzbein geschwungen.

Sportlerehrung in Wolfenbüttel Stadt lädt zum „Ball des Sports“ in der Lindenhalle

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der feierliche Empfang anlässlich der Sportlerehrung der Stadt Wolfenbüttel nach der gelungenen Premiere im Jahr 2022 wieder in einem öffentlichen Veranstaltungsrahmen stattfinden. Am 4. März 2023 gibt es in der Lindenhalle erneut einen „Ball des Sports“. Der Kartenvorverkauf dazu startet am Mittwoch, dem 1. Februar.

Das sportliche Engagement und die persönlichen Leistungen vieler Wolfenbütteler Sportlerinnen und Sportler, die den Namen der Stadt weit über die Landesgrenzen hinausgetragen haben, sollen an diesem Abend gewürdigt werden. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Im Anschluss an die Ehrungszeremonie spielt gegen 19.30 Uhr die Live-Band „Barfly“ im Saal, zusätzlich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein DJ-Dance-Floor im Raum Kenosha. Festliche Kleidung ist erwünscht und für Getränke sowie kleine Snacks sei an verschiedenen Bars gesorgt, so die Stadtverwaltung.

Eintrittskarten für den Ball des Sports können ab 1. Februar 2023 zum Preis von 18 Euro in der Tourist-Info (Löwenstraße 1), der Theaterkasse (Stadtmarkt 7A) oder online bei reservix.de erworben werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de