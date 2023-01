Ab kommendem Freitag ist die Saunalandschaft im Stadtbad Okeraue in Wolfenbüttel wieder geöffnet und lädt zum Schwitzen ein.

Wellness in Wolfenbüttel Stadtbad Okeraue öffnet seine Saunalandschaft

Das Stadtbad Okeraue öffnet am Freitag, dem 3. Februar, wieder seine Saunalandschaft. Darüber informieren die Stadtwerke Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung.

Wegen der drohenden Gasmangellage hatte die Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH, wie viele andere städtischen Einrichtungen auch, umfangreiche Energieeinsparmaßnahmen vornehmen müssen und im August letzten Jahres unter anderem die Sauna außer Betrieb genommen. Mit den ergriffenen Maßnahmen sei man sehr erfolgreich gewesen und habe in 2022 über 3,2 Mio kWh Strom und Gas gespart. Das seien über 30 Prozent des normalen Verbrauchs in Vorjahren, rechnen die Stadtwerke vor.

Die aktuellen bundesweiten Gasspeicherstände und die in Betrieb gegangenen LNG-Terminals lassen laut Bundesnetzagentur nun eine Gasmangellage für die verbleibenden Winterwochen nicht mehr befürchten. Das Stadtbad nähert sich deshalb in einer ersten Stufe wieder dem Normalbetrieb und öffnet am 3. Februar wieder die Saunalandschaft mit Gastronomie zu den gewohnten Öffnungszeiten (siehe www.stadtbad-okeraue.de). Donnerstags ist auch wieder Damensauna.

Eine endgültige Rückkehr in den Vollbetrieb mit dann wieder warmen Temperaturen in sämtlichen Becken und der Nutzungsmöglichkeit des Ganzjahresaußenbeckens erfolgt nach der jährlichen großen Revision. Hierzu ist das Bad für Renovierungen, Wartungen und Reparaturen, die nicht im laufenden Betrieb möglich sind, vom 13. März bis zum 10. April geschlossen.

Ab dem 11. April geht das Stadtbad dann wieder in den lange ersehnten Normalbetrieb.

