Schöppenstedt: Mann schlägt Räuber mit Messer in die Flucht

Schöppenstedt. Die Wolfenbütteler Polizei fahndet nach dem Unbekannten. Dieser wollte am Dienstagabend in der Wallpforte einen 31-Jährigen ausrauben.

In Schöppenstedt hat ein Unbekannter am Dienstagabend versucht, einen 31-Jährigen auszurauben. Das Opfer war laut Wolfenbüttels Polizei gegen 20 Uhr in der Wallpforte unterwegs, als ihm in Höhe der dortigen Schule der Unbekannte entgegenkam. Der Täter zückte demnach ein Messer und forderte Wertsachen von dem 31-Jährigen.

„Das Opfer konnte sich körperlich gegen den Angreifer wehren“, berichtet die Polizei. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Templerhof – und kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann soll zwischen 20 und 35 Jahre alt sein, zirka 1,90 Meter groß und schlank. Er soll eine dunkle Jacke, ein helles Cappy und ein dunkles Tuch getragen haben, welches über den Hals bis zur Nasenspitze hochgezogen war. Die von ihm getragenen Schuhe hatten eine weiße Sohle.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Zeugenhinweise zur Tat und dem Täter sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 zu richten.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de