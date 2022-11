Wolfenbüttel. Die Fahrten zum gegenseitigen Beschnuppern haben am Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfenbüttel Tradition. Dieses Jahr ging es nach Oderbrück.

TH-Gymnasium in Wolfenbüttel THG-Fünftklässler auf Kennenlernfahrt im Harz

Seit vielen Jahren gehören die Kennenlernfahrten am Theodor-Heuss-Gymnasium zum pädagogischen Programm, das den neuen fünften Klassen den Start an der weiterführenden Schule erleichtern soll. Um die Mitschülerinnen und Mitschüler und die Lehrkräfte besser kennenzulernen und als Lerngemeinschaft zusammenzuwachsen – dafür sei das besondere Gruppenerlebnis außerhalb der Schule unersetzbar, teilt die Schule in einem Reisebericht mit.

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die Fahrten mehrfach ausgesetzt werden mussten, freuten sich nun die neuen THGlerinnen und THGler und ihre Lehrerinnen und Lehrer, endlich wieder gemeinsam auf Fahrt gehen zu können. Die Klassenlehrer-Tandems hatten sich in diesem Jahr für einen Aufenthalt im Hüttendorf in Oderbrück entschieden, wo die Tage durch ein abwechslungsreiches Programm mit viel Bewegung in der Natur und gemeinsamen Spielen dicht gefüllt waren. Begleitet und unterstützt wurden die Lehrkräfte wieder von den Patenschülerinnen und -schülern aus dem zehnten Jahrgang und der Sozialpädagogin des THG.

Erlebniswanderung mit dem Ranger

Bei der Rückkehr in die Schule waren alle begeistert und konnten den Daheimgebliebenen spannende Geschichten vom Lagerfeuer, der Erlebniswanderung mit dem Ranger und den fröhlichen Spieleabenden in der gemütlichen Hütte erzählen. „Unsere Klassenfahrt hat sehr viel Spaß gemacht“, schrieb ein Fünftklässler am Ende seines Berichts für die Homepage der Schule.

Die zahlreichen Fotos, die die Gruppen aus dem Harz mitbrachten, machen das sehr glaubhaft und lassen alle Mitglieder der Schulgemeinschaft an den Erlebnissen der Fünftklässlerinnen und Fünftklässler bei der Kennenlernfahrt teilhaben.

