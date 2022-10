Stadtfeuerwehr Wolfenbüttel trainiert das Türenöffnen

In der Wolfenbütteler Feuerwache gab es eine Fortbildung der ganz besonderen Art. Das Team der Stadtausbildung um Eike Schnorbus und Jens Hoppmann hatte zum Thema „Not-Türöffnung“ eingeladen, heißt es in einem Bericht für die Presse.

Die Not-Türöffnung ist ein Einsatzszenario, mit dem die Feuerwehren immer öfter konfrontiert werden. Notwendig werden diese Einsätze, wenn sich zum Beispiel eine hilflose Person in ihrer Wohnung befindet, und die Wohnungstür nicht mehr selbst öffnen kann. Oder aber ein Rauchmelder gibt Alarm und niemand ist zu Hause. Auch dann müssen sich die Retter unter Umständen Zutritt verschaffen. Da viele Häuser und Wohnungen mittlerweile mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen zum Einbruchschutz ausgestattet worden sind, wird es für die Feuerwehren immer komplexer, Türen zu öffnen.

Viele technische Neuerungen

Da es viele Neuerungen auf dem Gebiet der „Öffnungstechniken“ gibt, wurde für diese Fortbildung die Firma RS Zugangstechniken GmbH aus Gärtringen (Baden-Württemberg) eingeladen. Dieses Unternehmen hat sich auf dieses Thema spezialisiert und reiste mit umfangreichem Equipment und drei Ausbildern an.

Als erstes wurde ein etwa zweistündiger Theorieblock durchgeführt. Darin wurden beispielhafte Einsatzlagen vorgestellt, die eine „Not-Türöffnung“ nötig machen. Außerdem wurden rechtliche Grundlagen besprochen. Weiterhin wurden sowohl neue als auch schon bekannte Techniken präsentiert, um Türen oder Fenster gewaltfrei/gewaltarm öffnen zu können.

Türen und Fenster zum Üben

Es schloss sich die praktische Ausbildung an. Dafür standen in der Fahrzeughalle der Feuerwache jede Menge Übungstüren und Fenster bereit. Damit konnten sich die etwa 20 Feuerwehrangehörigen aus den zehn Ortswehren an den vielen Möglichkeiten versuchen, die zuvor vorgestellt worden waren.

Es wurden beispielsweise diverse Spezialwerkzeuge zum aufhebeln von zugefallen Türen ausprobiert werden. Für abgeschlossene Türen wurden Bohr- und Frästechniken ausprobiert. Auch für gekippte Fenster wurden einige Tricks gezeigt.

red

