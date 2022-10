Unfall bei Dorstadt: 17-Jähriger verletzt sich schwer

Ein 17-Jähriger hat sich am Montag bei einem Verkehrsunfall im Kreis Wolfenbüttel schwer verletzt. Der junge Mann fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Landesstraße 615 zwischen Ohrum und Dorstadt. Wie die Wolfenbütteler Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.45 Uhr.

Demnach bemerkte der 17-Jährige das verkehrsbedingte Abbremsen eines vor ihm fahrenden Autos zu spät. Er fuhr auf den Wagen der 60-Jährigen auf und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Kradfahrer in das Städtische Klinikum Wolfenbüttel. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Wolfenbüttels Polizei hofft auf Hinweise zu zwei Einbrüchen

Die Wolfenbütteler Polizei ermittelt außerdem zu zwei Einbrüchen, die sich in Wolfenbüttel selbst und in Weddel zugetragen haben. In der Brauergildenstraße brachen bislang unbekannte Täter über das Dach in die Büroräume eines Gastronomiebetriebs ein. Sie schlugen zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, ein Fenster ein. In den Büroräumen durchwühlten sie Schränke und stahlen Bargeld in noch unbekanntem Wert.

In Weddel war ein Wohnhaus in der Sudetenstraße das Ziel von Einbrechern: Am Montag – zwischen 16.30 und 20.30 Uhr – nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen anschließend Schmuck und Bargeld. „Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.“ Hinweise erbittet Wolfenbüttels Polizei zu beiden Fällen unter (05331) 9330.

