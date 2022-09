Schwerer Unfall bei Schladen – Mann muss ins Krankenhaus

Schladen. Zwischen Wehre und Weddingen hat es am Mittwoch gekracht. Ein 48-Jähriger wurde schwer verletzt, berichtet Wolfenbüttels Polizei.

Auf der Kreisstraße 85 nahe Schladen hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. (Symbolbild)

Bei Schladen hat sich am Mittwoch ein 48-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Auf der Strecke zwischen Wehre und Weddingen geriet der Mann laut Wolfenbüttels Polizei gegen 16.10 Uhr in einer Kurve in den Gegenverkehr. Sein Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto samt Anhänger.

Der schwer verletzte 48-Jährige wurde nach dem Unfall mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand „erheblicher Sachschaden“ in Höhe von zirka 16.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Warum der Mann beim Durchfahren der Kurve auf die Gegenspur geriet, ist bislang unklar.

