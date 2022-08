THG holt sich den Wanderpokal beim Wolfenbütteler Stadtradeln

Wolfenbüttel. Insgesamt radelten die Teilnehmenden des Wolfenbütteler Stadtradelns in diesem Jahr 332.479 Kilometer. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr.

Insgesamt 1832 Teilnehmende radelten beim Wolfenbütteler Stadtradeln in diesem Jahr 332.479 Kilometer und haben damit 51 Tonnen CO2 vermieden. Ein erfreuliches Ergebnis und eine Steigerung zum Vorjahr, wie Bürgermeister Ivica Lukanic und Radverkehrsbeauftragte Valerie Agartir bei der Siegerehrung, die bei der Eröffnung des Wolfenbütteler Altstadtfestes stattfand, feststellten.

2021 radelten noch 1708 Teilnehmende 311.234 Kilometer und sparten somit 45752 Kilogramm CO2 ein. Trotzdem sei das diesjährige Ergebnis noch „ausbaufähig“, da „einige bekannte Gesichter“ diesmal nicht dabei waren und künftig wieder zum Mitmachen motiviert werden sollen. Auch Bürgerinnen und Bürger können Ideen zum künftigen Wettbewerb einreichen. Dazu müssen sie einfach eine Mail an fahrrad@wolfenbuettel.de schreiben und ihre Idee zum Stadtradeln erläutern.

Wer hat gewonnen?

Das Wolfenbütteler Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) schaffte es, das vierte Jahr in Folge den Sieg zu erringen und so den größten Beitrag zum Klimaschutz zu liefern. Mit 41.757,4 Kilometern sind sie das Team – bestehend aus 251 Teilnehmenden – mit den meisten Kilometern, sodass auch der neue Wanderpokal in Form eines goldenen Sattels gleich dort seinen ersten Einsatz feiern wird. Als Siegerprämie gab es zudem noch 150 Euro.

Jeweils 150 Euro gab es auch in der Gewinnerkategorie „Meiste Kilometer pro Kopf in Kategorie“. Bei den Kindergärten landete das Team Kita Geibelstraße mit 231,6 Kilometern pro Kopf auf dem ersten Platz.

Die meisten Kilometer radelte Jonas Wüstefeld

Das Team Südhang schaffte es mit 529,4 Kilometern pro Kopf im Bereich Radsport. Bei den Schulen gewann die IGS Wallstraße mit 198,1 Kilometern pro Kopf. Der Rennstall Bachstein radelte sich mit 857 Kilometern pro Kopf in der Kategorie Unternehmen/Betriebe/Ämter/Verwaltung an die Spitze. Unter den Hochschulen/Berufsbildenden Schulen siegte die TU Braunschweig mit 275,4 Kilometern pro Kopf und 1037,3 Kilometer pro Kopf lieferten die Kilometerhaie im Bereich der Vereine/Verbände/Familien/religiöse Gemeinschaften ab.

In der Kategorie „Meiste Kilometer einzeln“ gewann Martin Sameit den dritten Platz mit 1936 geradelten Kilometern. Hierfür gewann er einen Citygutschein über 75 Euro. Auf Platz zwei landete mit 2000,5 Kilometern Udo Schneider, der sich über einen Citygutschein über 100 Euro freuen durfte. Den ersten Platz machte Jonas Wüstefeld mit 2009 Kilometern. Hierfür bekam er einen Citygutschein über 150 Euro.

