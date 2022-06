Angespannte Personallage im Bad Hemkenrode

Die Gruppe CDU-FDP-Haie – Die Mitte hat mit Angestellten des Freibades Hemkenrode über die dortige angespannte Personalsituation gesprochen. Eine weitere Dreivierteltagsstelle aus dem aktuellen Stellenplan der Kommune habe trotz mehrmaliger Ausschreibung bis jetzt nicht besetzt werden können, hieß es.

So attraktiv wie möglich gestalten

Um in der laufenden Saison den Badbetrieb mit großzügigen Öffnungszeiten sicherzustellen, sei die Besetzung einer weiteren Stelle in der Badaufsicht aber zwingend erforderlich. Derzeit werde das gesamte Bad von einer Vollzeitkraft und mehreren geringfügig Beschäftigten betreut, fasste Gruppenvorsitzender Tobias Breske zusammen. Und: „Es gibt offensichtlich im Bereich der Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister derzeit einen erheblichen Fachkräftemangel, der sich in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach noch weiter verschärfen wird. Die Gehaltsstruktur in diesem Bereich macht eine Dreivierteltagsstelle für Bewerberinnen und Bewerber darüber hinaus nicht sehr attraktiv“, so Breske weiter, „uns als Gruppe ist daran gelegen, unser Bad so attraktiv wie möglich zu gestalten. Gerade nach der Coronazeit, ist diese Freizeitmöglichkeit gerade für Familien noch viel wichtiger geworden.“

So sei es derzeit nicht möglich, einen Antrag der SPD/Grüne-Gruppe, umzusetzen, der im Gemeinderat beraten werden wird. Dieser sieht vor, Schwimmkurse für Grundschülerinnen und Grundschüler der Gemeinde einzurichten, die von entsprechend qualifiziertem Badpersonal durchzuführen wären. „Wir als Gruppe unterstützen diesen Antrag ausdrücklich“, so Hermann Büsing, Mitglied im Ausschuss für Jugend-, Sport-, Sozial- und Kultur. Derzeit gibt es keinen Schwimmunterricht.

red

