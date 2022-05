Wolfenbüttel: Täter stehlen Alkohol aus Vereinsheim

Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise zu einem Einbruch samt Diebstahl an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel.

Die Polizei Wolfenbüttel berichtet von einem Einbruch in einen Kleingartenverein in Wolfenbüttel. (Symbolbild)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins in Wolfenbüttel eingebrochen. An der Leipziger Straße verschafften sie sich Zugang, indem sie Rollläden und Fensterglas beschädigten – im Anschluss nahmen sie „alkoholische Getränke“ mit. Laut Wolfenbüttels Polizei geschah die Tat zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr.

Insgesamt haben die Täter einen Schaden von mindestens 3.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegen.

red

