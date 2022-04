Wolfenbüttel: Unbekannte brechen in Kleingarten-Schuppen ein

Wolfenbüttel. Die Polizei ermittelt zu zwei Einbrüchen in Wolfenbüttel und Halchter. Zudem sucht sie Zeugen zu einer Unfallflucht in Schladen.

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh gewaltsam in einen Schuppen auf dem Grundstück eines Kleingartens in Halchter eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Den entstandenen Sachschaden gibt Wolfenbüttels Polizei mit zirka 200 Euro an.

Ein weiterer Schuppen wurde in einem Kleingarten im Kleingartenverein an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel angegangen. Auch hier stahlen die Täter offenbar nichts. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 100 Euro. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei unter (05331) 9330.

Verkehrsunfallflucht in Schladen

Die Polizei verzeichnet zudem eine Verkehrsunfallflucht in Schladen: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte zwischen Sonntag, 12.40 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Wagen. Der graue VW Golf hielt in der Straße An der Kirche – und wurde durch die Kollision erheblich an der linken Seite beschädigt.

Der Verursacher setzte indes seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro weiter zu kümmern. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Hinweise: (05331) 9330.

