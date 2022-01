Ehemalige des THG beraten Abiturienten zu Lebensfragen

Was muss ich beachten, wenn ich meine erste Wohnung mieten möchte? Wie vermeide ich Fallstricke bei Vertragsabschlüssen? Wo erhalte Unterstützung für die Finanzierung eines Studiums? Woran muss ich steuerlich denken, wenn ich mein erstes Gehalt bekomme?

All dies sind Fragen, mit denen die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Abiturjahrgangs bei ihrem nahenden Schritt in die Selbstständigkeit konfrontiert sind, deren Beantwortung jedoch nicht zum regulären schulischen Lehrplan gehört. Das berichtet das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG).

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wohnung, Steuern, Versicherungen und Co.

Für die aktuellen Abiturientinnen und Abiturienten am THG sollte diese Lücke in einer Veranstaltung in Kooperation mit dem Verband der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des THG geschlossen werden – ganz nach dem Motto: „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“

Mehr zum Thema Theodor-Heuss-Gymnasium:

Im digitalen Gemeinschaftsprojekt berichteten fünf Referenten aus dem Kreis der Ehemaligen dem 13. Jahrgang aus ihrem beruflichen Wissensschatz und persönlichen Erfahrungshorizont. Praxisnah wurden dabei die Themen Wohnung (Thomas Seidel), Studienförderung (Klaus Hantelmann), Versicherungen (Hans-Jürgen Schrader), Steuern (Gerald Assmann) und Vertragswesen (Christian Schulz) im Sinne eines „Fit-for-Future-Coachings“ präsentiert, so das THG.

Dauerhaftes Unterstützungsangebot geplant

Die Schülerinnen und Schüler hätten dabei nicht nur die Möglichkeit gehabt, unmittelbar ihre Fragen und Anliegen vorzubringen. Alle Referenten hätten sich auch für die kommende Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, um im Bedarfsfall in konkreten Problemsituationen zu beraten.

„Ein solches Netzwerk und niedrigschwelliges Unterstützungsangebot kann für unsere Abiturientinnen und Abiturienten in Zukunft eine wertvolle Ressource sein. Wir sind dem Ehemaligenverband sehr dankbar, dass er durch seine Beratung ’aus erster Hand’ unsere aktuellen Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg ins Berufs- und Studienleben so hilfreich begleitet“, wird die Bilanz von Dr. Dirk Hahn zitiert, Seminarfachleiter und Kontaktperson zum Ehemaligenverband.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de