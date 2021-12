23-jähriger Wolfenbütteler kifft vor den Augen der Polizei

Unvorsichtig verhielt sich ein 23-jähriger Fußgänger am Donnerstag, teilt die Polizei mit. Er überquerte am frühen Abend die Fahrbahn am Kreisverkehr Doktorkamp/Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel. Dabei wurde der Mann von einer Streifenbesatzung der Bereitschaftspolizei beobachtet, welche zunächst kritisch beäugte, dass der Mann beim Überqueren der Straße nicht auf den fließenden Verkehr geachtet hatte.

Beim genauen Hinschauen fiel den Beamten noch ein weiterer Verstoß auf. Der Fußgänger rauchte ganz offensichtlich einen Joint. Durch das dadurch entstandene Duftaroma wurde dieser Verdacht erhärtet. Eine anschließende Überprüfung bestätigte schließlich die Vermutung. Der Wolfenbütteler hatte vor den Augen der Beamten Marihuana konsumiert.

Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten weitere Drogen. Die Rauschmittel wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

