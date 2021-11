Kabelbrand in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel hat sich ein Kabelbrand in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ein Brand mit Rauchentwicklung ereignete sich am Donnerstagabend, 25. November, in einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße in Wolfenbüttel. Dies meldete ein Sprecher der Feuerwehr Wolfenbüttel.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und das Gebäude lüften. Der Strom wurde zwischenzeitlich abgestellt. Es gab keine Verletzten.

